أمر قبض فوري بحق مالك #قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/ldegb99Xeh جاسم الشمري/ كاتب وصحفي (@dr_jasemj67) August 31, 2020

Ordonnance "d'arrestation et d'enquête" émise concernant le patron du groupe Dijlah, Ahmad Alkarbouli, le 30 août.





Dans plusieurs des images relayées par les assaillants, on les voit porter des drapeaux sur lesquels on peut lire des prières chiites commémorant la mort de l’imam Hussein. Les manifestants ont aussi tagué ces prières sur les murs extérieurs du bâtiment.



Le 20 août, les musulmans fêtaient le début d’une nouvelle année de l'Héjir (l’exode de Mahomet de la Mecque à Médine en 650), qui marque le début de Muharram, premier mois du calendrier musulman. Ce mois sacré est d’autant plus précieux pour les musulmans chiites qu’il marque l’assassinat , en octobre 680 à Kerbala, de l’imam Hussein Ibn Ali, l’un des petit-fils de Mahomet et l’une des figures saintes du courant chiite. La fête de l’Achoura, commémorant cet assassinat, est célébrée le dixième jour de muharram, équivalent cette année au 30 août. Elle est observée dans l’austérité du deuil durant 40 jours.Le 30 août, le parquet de Bagdad a ordonné l’arrestation du patron du groupe d'information irakien Dijlah. En cause, la chaîne musicale de son groupe n’avait pas interrompu sa programmation musicale pendant les dix premiers jours du mois de Muharram. Une décision considérée par le parquet de Bagdad comme du mépris pour les rites religieux.Dans le courant chiite, le mois de Muharram est considéré comme un mois de recueillement sur la mort de l’imam Hussein. Même si la loi n’oblige pas les médias à ne pas programmer de musique, il est coutumier de ne diffuser que des poèmes, des prières et des leçons d’éducation religieuse. Les chiites pratiquants respectent une période de deuil d’une quarantaine de jours et font le pèlerinage à Kerbala afin de visiter le tombeau de l’imam Hussein.Le lendemain, des groupes de civils ont envahi les locaux de la chaîne Dijlah, situés en plein cœur de Bagdad, brûlant les bâtiments et mettant en pièces les équipements du groupe. Des vidéos de l’attaque et de la marche de contestation organisée jusqu’au siège ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Elles montrent un gigantesque incendie émanant du siège de la chaîne.