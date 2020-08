Des habitants alertent sur la catastrophe

En tant que travailleur social très actif depuis le début de la marée noire survenue à la suite du naufrage de Wakashio, je me suis rendu sur les plages de Petit Sable et Grand Sable. En y arrivant hier matin, il y avait un sentiment de tristesse et de colère parmi les habitants.

À Petit Sable, la marée noire était encore très présente. Un peu plus loin, des volontaires repêchaient une carcasse. L’animal avait des traces de mazout dans sa gueule.

Nitin Jeeda a publié ces images sur son compte Facebook le 27 août. "Évaluation avec les résidents de Petit Sable et de Grand Sable. Vraiment triste. Sept dauphins morts et un encore en vie", indique la légende.



Les images publiées par les habitants sur les réseaux sociaux ont été largement partagées. Keshav Muthee et Abhii Shek se sont rendus à la plage de Petit Sable afin de documenter la situation sur place. Keshav Muthee a envoyé à notre rédaction les photos qu’il a prises.

Ces images de dauphins morts retrouvés sur les plages mauriciennes ont été publiées le 25 août sur Facebook par Keshav Muthee. On y voit des gros plans sur des traces de mazout.

Dans cette vidéo publiée le 25 août, Abhii Shek retourne l’un des cadavres de dauphins.

L’île Maurice est confrontée, selon plusieurs scientifiques, à la pire catastrophe écologique de son Histoire. Le 25 juillet, un vraquier japonais, le MV Wakashio, s’est échoué au large de l’île, déversant près de 1 000 tonnes de fioul dans l’océan. S’il est encore tôt pour connaître les effets sur le long terme de cette marée noire sur les écosystèmes marins de la région, la mort de plusieurs dauphins sur les plages de l’île a déjà suscité l’inquiétude des habitants.Un porte-parole du ministère mauricien de la Pêche a suggéré que la mort de ces mammifères marins n’était pas liée au déversement de mazout, donnant pour preuve les morsures de requins retrouvés sur les carcasses. "Les dauphins morts avaient plusieurs blessures et du sang autour de la mâchoire, sans aucune trace de mazout", a-t-il déclaré à Reuters.Mais pour plusieurs militants, il est toutefois rare de comptabiliser autant d’animaux marins morts dans un laps de temps aussi court. Depuis la marée noire, de nombreux poissons et crabes morts avaient déjà observé sur la côte. Ce n’est que cette semaine que de plus gros mammifères marins, comme les dauphins, ont été retrouvés.Nitin Jeeha est un habitant de l’île Maurice. Il est aussi militant du parti d’opposition Mouvement militant mauricien (MMM). Le 26 août, il a effectué avec un groupe d’habitants une évaluation de la situation sur la plage du Petit Sable. Nitin Jeeha y a aperçu sept dauphins morts et un autre, encore vivant. Il explique :