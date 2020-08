A Divo, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, des manifestations contre la candidature à un troisième mandat d’Alassane Ouattara ont dégénéré entre le 22 et le 23 août en affrontements meurtriers entre Dioula (ethnie proche du pouvoir) et Dida (ethnie locale proche de l’opposition). Plusieurs vidéos et images montrant des scènes de violence ont été partagées sur les réseaux sociaux. Plusieurs magasins ont également été pillés.



Les scènes de violence ont eu lieu dans plusieurs quartiers (comme Konankro, Bada et Commerce). Selon plusieurs témoins, des jeunes Dioula (ethnie du Nord proche d’Alassane Ouattara) et Dida (ethnie locale) se sont affrontés à coup de machettes lors d’une marche à laquelle prenaient part des femmes partisanes de l’opposition.