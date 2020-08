Des féministes tentent d'interrompre une prière entamée par des militants "pro-vie" contre l'avortement de la fillette de 10 ans.



A criminosa Sara Winter divulgou o endereço onde está a criança de 10 anos que foi vítima de estupro. E agora a porta do hospital está cheia de fundamentalistas com xingamentos a essa criança. Onde esse país vai parar? Inacreditável. pic.twitter.com/R9VHLqLfku

Vidéo montrant les militants conservateurs tenter d'entrer dans l'hôpital. Relayée par le journaliste et activiste Ari Areia.



Dans la presse locale , le Dr. Olimpio Moraes a dénoncé un événement inédit : "Je n'avais jamais rien vu de tel (...), c'est le reflet de la force politique et partisane que les mouvements religieux ont pris ces derniers temps". "Ils ont noté la plaque d'immatriculation de la voiture qui a amené la fille (...) J'ai été traité d'assassin et empêché d'entrer dans la maternité où je suis directeur. J'ai dû attendre l'arrivée de la police. Je me suis arrêté pour leur parler et entre-temps, la fille a pu entrer par les portes arrières", a-t-il encore confié dans une interview

Un premier hôpital avait retardé l'avortement

Les difficultés rencontrées par cette enfant ne commencent pas à Recife, mais à plus de 1 000 kilomètres de là, dans l'État d'Espirito Santo. Violée par son oncle depuis plusieurs années, la fille de 10 ans, alors enceinte de 22 semaines, a d'abord été reçue à l'hôpital universitaire de Victoria, où les médecins ont refusé d'interrompre la grossesse.Le 14 août, la Cour de justice de l'État d'Espirito Santo a autorisé l'avortement, la législation brésilienne le permettant en cas de viol, mais a dû trouver une solution d'urgence ailleurs. Grâce à la mobilisation de plusieurs organisations féministes et de défense des droits, dont le Grupo Curumim basé à Recife, la fille, accompagnée de sa grand-mère et d'une assistante sociale, a finalement pu voyager jusque dans l'État de Pernambouc et être prise en charge au CISAM.Mais des militants ont fait fuité son nom et organisé des tentatives d'intimidation à son domicile, puis devant l'hôpital à Recife. Dimanche 16 août dans la soirée, des militantes féministes se sont également mobilisées dans une contre-manifestation pour défendre la petite fille.