Un appel désespéré du personnel soignant

On demande aux responsables [du ministère de la Santé] de nous soutenir pendant cette pandémie. Si quelqu'un venait dans cet hôpital, il verrait la dure réalité. Nous manquons de moyens et d'oxygène, les gens dorment par terre. La Mamounia reçoit près de 100 personnes atteintes [du Covid-19] par jour, où est ce qu'on va mettre tous ces gens ?



Tout le monde de Marrakech et ses environs vient à la Mamounia. Ici on fait les tests, on soigne. La capacité d'accueil est dépassée. Des gens continuent d'arriver et je suis obligée de leur dire : "Je ne peux rien faire pour vous". La situation est catastrophique ! Ce n'est pas normal ce qu'on nous fait vivre, le personnel soignant souffre du délaissement des autorités, et en plus, les patients nous insultent et nous pressent de nous occuper d'eux. Nous nous battons avec la maladie et aussi les malades. Nous travaillons quasiment 24h/24, on n'en peut plus ! Un malade devrait rester chez lui et pas dormir par terre dans notre hôpital.

Le ministre n'est même pas allé dans un seul hôpital, a-t-il peur pour sa famille ? Des employés ici n'ont pas vu leur famille depuis des semaines. Quand on prescrit un médicament ou des analyses, [la direction] nous dit qu'il n'y en a pas. Nous avons besoin d'une intervention urgente et nécessaire.

Tous les cas d'atteintes du coronavirus à Marrakech sont dirigés ici à la Mamounia. Quel est l'intérêt d'accueillir des malades à l'hôpital dans des conditions inhumaines et sans oxygène ? Comment peut-on soigner des patients alors que n'avons pas les moyens de les faire dormir dans un lit d'hôpital ?

L'évolution des travaux d'aménagement de l'hôpital de campagne dédié aux patients du Covid-19 à Ibn Tofail, toujours en cours au 22 août.

Le bilan du Covid-19 au Maroc atteint ces derniers jours des records : 42 morts supplémentaires en 24 h, selon le ministère de la Santé le 21 août, pour un total de 817 morts dans le royaume depuis le début de la pandémie. La région de Marrakech-Safi, particulièrement touchée par la pandémie, a bouclé plusieurs quartiers le 16 août dans les zones urbaines les plus touchées. Au soir du 21 août, selon la direction régionale de la santé de Marrakech Safi , la région comptait 7 865 cas et 166 morts.Sur les photos et les vidéos partagées, on voit des patients dormir par terre, sans équipements et sans lits d'hôpital. Des malades témoignent et affirment avoir été refusés par manque de place, ce qui les oblige à dormir sur le trottoir en face du bâtiment.Une patiente, hospitalisée à la Mamounia, a filmé cette vidéo. Elle arpente les couloirs de l'hôpital dans lesquels s'entassent poubelles et patients. Elle entre dans une chambre dans laquelle gît un corps couvert de la tête aux genoux sur un lit. Elle affirme qu'il s'agit d'un mort du Covid-19 qui a été laissé dans sa chambre.Le personnel soignant, excédé, a observé un sit-in lundi 17 août devant l'hôpital, pour dénoncer les conditions de travail et la mauvaise gestion du ministère de la Santé.Cette médecin en colère de l'hôpital de la Mamounia a témoigné le 18 août au média marocain I3lam Tv Le docteur Ilham Barghou, médecin aux urgences de l'hôpital de la Mamounia, a elle aussi parlé au micro du même média :Le ministre de la Santé marocain Khalid Aït Taleb s'est déplacé quatre jours après le début du sit-in, le 20 août, au CHR (Centre hospitalier régional) d'Ibn Tofail à l'est de la ville. Il a rencontré des soignants et des médecins de la structure, qui lui ont directement demandé des aides pour du matériel, mais également de revoir la répartition des patients atteints du Covid-19 à Marrakech. Le ministre n'a cependant pas rendu visite à l'hôpital de la Mamounia.Le ministère a annoncé, lors d' une conférence de presse tenue le même jour, qu'un hôpital de campagne serait érigé sur le parking du CHU Ibn Tofail . Il sera dédié à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 et visera à alléger la charge de la Mamounia.Mais quelques jours après la visite du ministre, des patients sur place affirment que la situation n'a pas changé à la Mamounia. "C'est encore pire que la semaine dernière", commente l'auteur de cette vidéo tournée le 23 août à l'entrée de l'hôpital. Selon des syndicalistes , l'hôpital Ibn Zohr n'est pas habilité à accueillir autant de patients, encore moins dans une période de pandémie, en raison de sa petite structure datant du début du XXe siècle. Par ailleurs, la structure opère sans direction depuis le 14 août. Son directeur ayant démissionné 10 jours après sa prise de fonction, déplorant des lacunes importantes en matière de matériel médical et d'effectif face à la centaine de patients qui y résidaient au début du mois d'août.