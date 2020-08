On nous a envoyés dans un secteur du quartier où nous avons trouvé des barricades et quelques jeunes gens qui scandaient des slogans contre le troisième mandat. Ils n’étaient pas armés. [...] Alors que nous tentions de dégager les routes, deux gbakas, un vert et un jaune, remplis de jeunes hommes, et une moto, sont arrivés. Des dizaines d’hommes, dont certains étaient armés de machettes et de gros bâtons, sont sortis des véhicules. Ils étaient plus nombreux que les manifestants. [...] Les deux hommes sur la moto se sont approchés de notre chef et ensuite le groupe d’hommes est entré dans le quartier et a commencé à chasser les manifestants

Trois vidéos d’un gbaka vert sur les réseaux sociaux

Le policier interrogé par Amnesty International, dont l’identité n’a pas été dévoilée, raconte :Ces évènements, qui se seraient déroulés sous le regard passif des hommes en uniforme, ont interpellé le policier cité par Amnesty International : “Nous avons été choqués quand nous avons compris que leur présence n’était pas fortuite. Quelqu’un les a apparemment informés des secteurs où les forces de sécurité intervenaient” confie la source policière, qui dit par ailleurs avoir entendu certains de ses collègues raconter comment des hommes armés avaient “aidé” la police à disperser des manifestants dans d’autres quartiers d’Abidjan.Ce récit fait écho à trois vidéos diffusées et partagées massivement sur les réseaux sociaux et qui montrent un “gbaka vert” dont le rôle assez trouble pendant les manifestations questionne. Selon plusieurs internautes, ce minibus vert aurait transporté des hommes armés de machettes pour agresser les manifestants dans différents endroits de Yopougon.Une première vidéo publiée le 13 août, et vue plus de 80 000 fois, montre le minibus vert et une voiture de type SUV desquels sortent brusquement des individus, pour certains munis de machettes pour disperser des manifestants devant une barricade en flamme.La vidéo a été filmée dans le secteur Sicogi du quartier Yopougon, sur l’avenue Marie-Thérèse Houphouet Boigny, devant le CPPE de Yopougon Attie, une pouponnière dont le mur extérieur est reconnaissable dans la vidéo. La pharmacie “3 ponts” et l’hôpital Général Yopougon-Attié (PMI) se trouvent également sur cette même avenue.Cette scène est filmée depuis un balcon par des riverains dont on peut entendre l’une dire : “ce sont les microbes”. “Microbes” est le terme utilisé pour désigner initialement des gangs de très jeunes individus apparus entre 2010 et 2011 lors de la crise post-électorale, et qui n’hésitent pas à agresser passants ou même policiers dans leur quête de larcins. L’expression est devenue un terme fourre-tout en Côte d’Ivoire pour désigner tout homme armé s’adonnant à des actes contraires à la loi.Une deuxième vidéo montre un minibus vert ressemblant à celui de la précédente vidéo, même si rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit du même “gbaka”. Dans cette vidéo, qui se déroulerait également sur l’avenue Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, selon des habitués du quartier, on peut voir le minibus au milieu d’un cortège composé de véhicules de la police nationale. Le minibus semble comme escorté.Enfin, une troisième scène qui a circulé abondamment sur les réseaux sociaux montre le fameux “gbaka vert” filmé de loin à côté duquel se trouvent des policiers.Ces différentes vidéos, mises bout à bout, ont alimenté les suspicions selon lesquelles les forces de l’ordre auraient protégé “des microbes” dans des actions de dispersion des manifestants. Elles corroborent également le rapport d’Amnesty International faisant état d’un “gbaka vert” rempli d’hommes armés.