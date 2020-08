#DerrameDePetróleo en las playas del este de #Falcón, en la zona de Boca de Aroa y Tucacas. La mancha de #hidrocarburo es de aproximadamente de 4 km ya esta en la orilla, en el sector que comprende desde el Puente Boca Vieja hasta Araguita en #GolfoTriste. pic.twitter.com/tn1pxO6klE Fundación Azul Ambientalistas (@fundacionazul) August 2, 2020

Plages touchées par la marée noire au niveau de Boca de Aroa et Tucacas. Photos publiées le 2 août par la Fundación Azul Ambientalistas, une organisation de défense de l’environnement.

Barrera de contención en los manglares de Morrocoy, arduo trabajo de mucha gente mixta, gobierno, comerciantes y empresarios, fundaciones, pescadores, peñeristas, marinas, ÁNIMO pic.twitter.com/WnMD9xurSD petayo (@PedroEtayo) August 12, 2020

Dispositif pour empêcher la progression des hydrocarbures. Photos publiées le 12 août par un internaute qui s'est rendu dans la zone affectée.

Sigue limpieza de magle en Los Juanes ven Morrcoy pic.twitter.com/eZeZamUmhx petayo (@PedroEtayo) August 11, 2020

Nettoyage des mangroves, dans le parc national Morrocoy. Vidéo publiée le 11 août par un internaute qui s'est rendu dans la zone affectée.

¡Alarmante! Nuestro equipo de investigación comprobó que #Manglares Los Juanes en #ParqueNacionalMorrocoy estan petrolizados tras el #DerrameDePetróleo pic.twitter.com/0G4RzDO51J Fundación Azul Ambientalistas (@fundacionazul) August 16, 2020

Mangroves recouvertes de pétrole, dans le parc national Morrocoy. Photos publiées le 15 août par la Fundación Azul Ambientalistas.

Des images satellites pour déterminer l’origine de la marée noire

#DerramePetrolero Imágenes de satélite de la Refinería El Palito y áreas adyacentes. NO queda duda del origen del derrame. pic.twitter.com/vSt6SaykSg diodon histrix (@diodon321) August 9, 2020

"Images satellites de la raffinerie El Palito et des aires adjacentes. L’origine de la fuite ne fait aucun doute", a écrit Eduardo Klein, le 9 août .



#DerramePetrolero Imagen del domingo 26 de julio: 260km² de hidrocarburos vertidos al mar enfrente de la refinería #ElPalito #PDVSA . Y todavía a gente que sigue empeñada absurdamente de buscar el origen de este derrame en un barco. Es la #LenguadelaMuerte pic.twitter.com/TVdJAxhzTo diodon histrix (@diodon321) August 11, 2020

"Image du dimanche 26 juillet : 260 km2 d’hydrocarbures déversés dans la mer en face de la raffinerie El Palito [...]", a écrit Eduardo Klein, le 11 août.



#DerrameDePetróleo Segunda ola del derrame se aproxima a #Morrocoy . Esta es menos estructurada que la primera y más dispersa. Imagen Sentinel S2A del lunes 10 de agosto a las 11am pic.twitter.com/ik6p2mMGi7 diodon histrix (@diodon321) August 11, 2020

"Une seconde fuite se rapproche de Morrocoy. [...] Image Sentinel S2A du lundi 10 août, à 11h", a indiqué Eduardo Klein, le 10 août.

The World is concerned about #MauritiusOilDisaster , but in #Venezuela the disaster is bigger! Estimate of 22k barrels from #PDVSA refinery, oil slick of more than 50km/350 km². #Morrocoy natl park severely affected. Images at same scale @BBCWorld pic.twitter.com/KyXkePVxKl diodon histrix (@diodon321) August 13, 2020

Eduardo Klein compare ici l’ampleur des marées noires au Venezuela et à Maurice.



Les premières informations faisant état de cette marée noire ont été publiées sur les réseaux sociaux et dans la presse vénézuélienne autour du 1er août.Mais ce n’est que trois jours plus tard que le ministère de l’Écosocialisme a reconnu la "présence d’hydrocarbures et de possibles produits dérivés" dans la zone, indiquant que des équipes avaient commencé le nettoyage et mis en place des boudins hydrophobes, pour freiner la progression des hydrocarbures. Le 10 août, le vice-ministre Josué Lorca a indiqué que plus de 15 kilomètres de côtes étaient en train d’être nettoyées.Parmi les principaux endroits touchés : le parc national Morrocoy, connu pour ses plages paradisiaques et la richesse de son écosystème, comprenant des mangroves, des coraux, ou encore des tortues, et le Refuge de la faune sauvage de Cuare, qui abrite notamment de nombreuses espèces d’oiseaux (État de Falcón).Pour l'instant, le gouvernement et l’entreprise pétrolière publique PDVSA ne se sont pas prononcés sur l’origine de la marée noire, ni sur son ampleur, ni sur le type de fioul déversé. Un silence dénoncé par les organisations de défense de l’environnement et l’Assemblée nationale, contrôlée par l’opposition.Mais pour Eduardo Klein, scientifique de l’Université Simón Bolívar, son origine "ne fait aucun doute". Le 9 août, il a ainsi publié sur Twitter deux images satellites montrant la zone où se trouve la raffinerie El Palito - contrôlée par PDVSA - dans l’État de Carabobo : si tout semble normal sur l’image enregistrée le 19 juillet, une importante tâche noire est visible au large de la raffinerie dès le 22 juillet.Deux jours plus tard, Eduardo Klein a diffusé une autre image satellite, enregistrée le 26 juillet : elle montre, là encore, une importante masse noire au large de la raffinerie El Palito.De plus, une deuxième fuite semblant provenir de cette raffinerie a été constatée il y a plus d’une semaine, selon l’image satellite ci-dessous.Selon les estimations d’Eduardo Klein, environ 22 000 barils de pétrole auraient été déversés depuis la raffinerie, un chiffre repris par la Société vénézuélienne d’écologie et différents médias . C’est davantage qu’à Maurice, où environ 1000 tonnes de fioul - soit l’équivalent de 7600 barils - se seraient échappées du navire japonais Wakashio depuis fin juillet.Outre les images satellites, d’autres éléments viennent appuyer l’hypothèse selon laquelle le pétrole viendrait de la raffinerie El Palito. "Si l’on considère le sens des courants et la zone où les hydrocarbures sont arrivés, cela concorde", indique Ausberto Quero, président de la Commission de l’environnement du centre des ingénieurs de l’État de Zulia, interrogé par la rédaction des Observateurs de France 24.De plus, plusieurs médias locaux avaient évoqué des fuites de fioul en provenance de ces installations autour du 21 juillet , de même que de multiples incidents au cours des derniers mois : pannes électriques fuites de gaz et de pétrole , ou encore explosions