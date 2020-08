L’immeuble de Me Kassoum TAPO, ministre de la justice saccagé et incendié par les manifestants à l’instant à Bamako-Coura. #CriseSocioPolitique pic.twitter.com/ad9jW8JA0i KONATE Malick (@konate90) August 18, 2020

Place de l’indépendance du Mali : il est 7h45 GMT, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes au lendemain du coup d’état militaire.

Bamako, le 19 août 2020#CriseSocioPolitique #Mali pic.twitter.com/xOVvJ1q35U KONATE Malick (@konate90) August 19, 2020

D'autres lieux directement liés au pouvoir ont été pris pour cible dans la journée du 18 août.Dans le quartier de Bamako-coura, le cabinet d'avocats du ministre de la justice, Kassoum Tapo, ont été vandalisés et incendiés. Des photos publiées par le journaliste et blogueur Malick Konaté montrent le bâtiment en flammes.Selon plusieurs témoins, le domicile du ministre aurait également été saccagé par des manifestants dans le quartier de Titibougou. Récemment nommé ministre de la Justice, Kassoum Tapo était dans le viseur de l’opposition du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques du Mali (M5-RFP), qui menait la contestation depuis le mois de juin pour demander le départ du chef de l'État. Selon ce mouvement , depuis l’arrivée au ministère de Me Kassoum Tapo fin juillet, plusieurs militants ont été interpellés, jugés et condamnés de façon abusive.Une autre vidéo amateur fait état de scènes de confusion devant le domicile du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, mis aux arrêts mardi par les soldats mutins : de nombreux documents sont éparpillés devant la résidence, et un individu transporte un climatiseur vraisemblablement volé.Ce mercredi matin, plusieurs de nos Observateurs ainsi que des journalistes présents sur le terrain , décrivaient un retour au calme dans les rues de Bamako.Les militaires qui ont pris le pouvoir ont annoncé la création d’un “Comité national pour le salut du peuple” et affirmé leur intention de mettre en place une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un “délai raisonnable”.La Communauté des États ouest-africains (Cédéao) a condamné le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement. Les frontières aériennes et terrestres entre ses membres et le pays ont été fermées. Elle a indiqué dans un communiqué avoir aussi suspendu l'ensemble des échanges financiers entre ses 15 membres et le Mali, et exclu ce dernier des organes décisionnaires de la communauté.