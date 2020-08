La capitale de la région de l’Iffou dans le centre du pays, et fief de l’opposant Henri Konan Bédié, a été le théâtre d’affrontements meurtriers entre partisans du chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, et ceux opposés à sa candidature à un troisième mandat. Selon un bilan de la police, ces affrontements ont fait trois morts.Dimanche 16 août, des groupes de jeunes issus des communautés malinké et baoulé ont nettoyé ensemble les artères principales de la ville pour dégager les gravats qui témoignaient encore des scènes de violence.Les images de ces séances d’entretien ont été partagées plusieurs centaines de fois sur Facebook avec des commentaires positifs. "Vive l'amour et la fraternité entre tous les enfants de l'Iffou. Nous sommes issus de la même sève, celle de notre chère région où a toujours régné le vivre-ensemble et l'union. Ne laissons jamais la politique nous opposer", a commenté un internaute, tandis qu’un autre condamnait les responsables politiques "qui ont appelé à manifester".