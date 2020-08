Le 8 août, vers 19h, environ 50 personnes sont arrivées sur les lieux. Je pense que certaines appartenaient au groupe "Resistencia Km 0", mais également à la "Resistencia Juvenil Cochala", du fait de leur accent et des plaques d’immatriculation de certaines motos. Cela ne nous a pas étonnés, car un audio de la "Resistencia Juvenil Cochala" avait circulé la veille sur WhatsApp, contenant des menaces.



Ils nous ont accusés d’être affiliés au MAS, de ne pas laisser passer les camions transportant de l’oxygène sur les routes [début août, des manifestants ont empêché le passage d’un camion transportant de l’oxygène, sur la route Cochabamba-Oruro, NDLR], et ils ont dit que nous avions dix minutes pour quitter les lieux, faute de quoi ils utiliseraient la force. Nous avons alors refusé.

#Urgente

Grupos #paramilitares amedrentan al piquete de huelga de hambre por la recuperación de la democracia, estos grupos de choque dan un plazo de 10 minutos a los huelguistas para desalojar la Plaza Avaroa. pic.twitter.com/knWFcPAZ4E Radio Kawsachun Coca (@KawsachunCoca) August 9, 2020

Dans cette vidéo, tournée sur la place Abaroa , un homme dit : "Vous faites partie du MAS, [...] donc la consigne est la suivante : vous avez dix minutes pour partir, sinon c’est nous qui allons vous faire partir."



Ensuite, ils ont commencé à nous crier dessus, à lancer des pierres et des pétards. Nous avons essayé de protéger avec du carton les tentes où nous dormions depuis plusieurs jours, et nous avons aussi utilisé des pétards pour appeler des renforts.



Puis la police est arrivée, pour les empêcher de trop s’approcher de nous. Mais elle nous a également dit de partir, pour que cessent les problèmes. Les tensions ont duré deux heures, puis les hommes des groupes "Resistencia" sont repartis, car nous étions plus nombreux.

En peligro los jóvenes que se encuentran en huelga de hambre en #Bolivia, el gobierno golpista ha enviado a sus paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala para atacarlos, no basta con la policía disparando contra las personas, mandan asesinos a sueldo. #Cuba #Venezuela pic.twitter.com/v8xUeoiew4 Guerrero Cubano (@GuerreroCuba) August 9, 2020

Dans cette vidéo, tournée sur la place Abaroa , un homme dénonce "l’attaque" d’un groupe de personnes, ayant lancé des pierres dans leur direction (0’08). On entend également des déflagrations et on voit des lumières dans le ciel, de même que les tentes des protestataires. Vidéos semblables ici ici et là

¡ÚLTIMA HORA! Los jóvenes que permanecen en vigilia exigiendo “elecciones ya” frente al Tribunal Supremo Electoral en Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz-Bolivia, están siendo asediados y amenazados por adeptos al gobierno de facto de Jeanine Áñez. #Bolivia pic.twitter.com/w1up9UiUwM Correo del Alba #CorreoDelAlba (@correodelalba) August 9, 2020

Dans cette vidéo, tournée à l’angle de la place Abaroa , dans laquelle des gens crient : "Résistance, résistance !" Ils tirent ensuite des pétards, au-dessus de policiers alignés dans la rue, pour les empêcher de passer.

Resistencia Juvenil Cochala desbloquea la carretera al occidente. #Bolivia



Video: Humberto Aillon pic.twitter.com/cyOwB2rjuL EL DEBER (@grupoeldeber) August 9, 2020

Dans cette vidéo tournée à la sortie de Cochabamba, le 9 août, on voit un blessé au sol, ainsi que le groupe "Resistencia Juvenil Cochala".

Que sait-on du groupe "Resistencia Juvenil Cochala" ?

Dans cette vidéo publiée le 9 août, Yasir Molina traite de "terroristes" et de "délinquants" ceux qui bloquent les voies.

Vidéo publiée sur la page Facebook "RJC Resistencia Juvenil Cochala Oficial".

Después de desbloquear en el kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo, los miembros del grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC) recorren las calles de la ciudad en sus motocicletas. Aseguran que salieron para contrarrestar las manifestaciones del MAS.

📷 Dico Solís pic.twitter.com/XaCpMKLkdc Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) August 9, 2020

Photos du groupe "Resistencia Juvenil Cochala".



*FILMAN A POLICÍAS Y A LA UJC ORGANIZANDO ATAQUES*

La policía, junto a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, y Resistencia Cochala, organizan ataques contra la población, tienen bajo su mando a policías y movilidades policiales, para trasladarse a diferentes puntos de #LaPaz pic.twitter.com/u0G3yyLijK PrimeraLíneabo (@PLineabo) August 8, 2020

Dans cette vidéo, des membres présumés des groupes "Resistencia Juvenil Cochala" et "Unión Juvenil Cruceñista" montent à l’arrière d’une voiture de la police.



ZONA SUD DE COCHABAMBA prepara su auto defensa de los paramilitares de la RJC y pide la renuncia de Jeanine Añez #BoliviaContraLaDictadura pic.twitter.com/7g9ThMG4qb El InforManTE 📢 (@elinforman_t) August 10, 2020

Groupe opposé à la "Resistencia Juvenil Cochala".

Kevin Luna, âgé de 25 ans, habite à La Paz. Avec d’autres jeunes, il a participé à une grève de la faim sur la place Abaroa, devant le Tribunal suprême électoral, entre le 3 et le 10 août, pour protester contre le report des élections.Le 9 août, des images montrant des membres du groupe "Resistencia Juvenil Cochala" à Cochabamba ont également été diffusées. Ils auraient procédé au déblocage d’une voie, de façon musclée.Notre rédaction s’est principalement intéressée au groupe "Resistencia Juvenil Cochala", puisque c’est lui qui semble le plus actif actuellement.Composé majoritairement de jeunes de 20 à 30 ans, ce groupe semble être apparu après la réélection contestée d’Evo Morales en octobre 2019, dans l’optique de le chasser du pouvoir, de même que le groupe "Resistencia Km 0". Interrogé par notre rédaction, un habitant de Cochabamba estime qu’il présente toutefois des similitudes avec la "Juventud Cochala", un groupe qui s’était fait connaître en 2008 dans sa ville, avant de disparaître.La "Resistencia Juvenil Cochala" est opposée au mouvement de protestation actuel et, d’une manière générale, à toute mobilisation pro-MAS, officiellement pour "défendre la démocratie". Dans une vidéo publiée le 9 août (voir ci-dessous), son leader, Yasir Molina, invite ainsi tous les Boliviens à "sortir pour débloquer leurs zones". Sur Facebook , la "Resistencia Juvenil Cochala" se décrit comme un "groupe de réaction rapide en défense de sa ville".Ses membres utilisent l’intimidation et la violence, comme expliqué par notre Observateur Kevin Luna. Le 9 août, le bureau de la Défenseure du peuple a publié un communiqué au sujet de ce groupe et d’autres formations similaires - faisant notamment référence aux événements des 8 et 9 août - dans lequel il indique que ces "actions violentes se déroulent de manière constante et réitérée depuis le début de l’année". Le communiqué évoque des "groupes intégrés par des acteurs privés à caractère para-policier et paramilitaire qui, pour défendre des positions politiques, se sont arrogés de manière illégale des prérogatives propres à la police bolivienne".De nombreuses images montrent ainsi les membres de la "Resistencia Juvenil Cochala" en moto avec des gilets pare-balles, des bazookas artisanaux, ou encore des bâtons, dont certaines sont publiées par le groupe lui-même . Certains de ses membres ont également déjà été vus avec de vraies armes, comme des pistolets Début février, un journaliste bolivien, Adair Pinto, a même été poignardé par un membre de la "Resistencia Juvenil Cochala", après avoir été menacé et insulté. Il a depuis quitté le pays, tandis que son agresseur a été arrêté. D’autres journalistes avaient déjà été intimidés avant lui.Violent, ce groupe est pourtant largement toléré, voire soutenu par les autorités transitoires actuelles et les forces de l’ordre, bien qu’il se défende de toute appartenance partisane. Dans son communiqué du 9 août, le bureau de la Défenseure du peuple dénonce ainsi la "permissivité de l’État" face à ses actions.Il y a quelques mois, la présidente par intérim elle-même a publié un tweet remerciant la "Resistencia Juvenil Cochala", et une photo d’elle avait circulé, la montrant tenir un bout de tissu avec le logo du groupe.De plus, fin 2019, une cérémonie récompensant, notamment, des membres de la "Resistencia Juvenil Cochala" a été organisée à Cochabamba, en présence d’un ministre, Arturo Murillo. Autre exemple : en janvier, Milton Navarro, ministre des Sports jusqu’au 4 juin dernier, a déclaré qu’ils étaient "courageux" et qu’il fallait leur être "reconnaissant"."Ces groupes bénéficient d’une certaine impunité", estime Fernando López Ariñez , politologue bolivien basé au Chili, interrogé par notre rédaction. "De plus, il n’y a pas de condamnation de la part des médias traditionnels qui, dans certains cas, légitiment même leurs actions, en les présentant comme de simples groupes de civils."Notre rédaction a contacté la "Resistencia Juvenil Cochala" sur Facebook, mais n’a pas obtenu de réponse.En réaction à ses actions, des groupes proches du MAS, également armés, se sont formés ces dernières semaines, faisant craindre une escalade de la violence.