Il y a quelques jours une AVOCATE s’est fait tabassée dans un poste de Police et hier, une FEMME s’est fait lynchée, en pleine rue, au vu de tous, par un «agent civile».. et qui cherchait à la faire monter dans sa voiture, mais arrachée de ses bras par la foule 😏 #Tunisie #ACAB pic.twitter.com/gtl30cOOsE The Godfather  (@Al_Pacino_) August 6, 2020

Rania Amdouni témoigne de son agression aux associations Roots et Damj ("Inclusion"), qui luttent respectivement contre les violences policières et pour les droits des femmes et de la communauté LGBT en Tunisie. Ses amies et elles exigent aujourd’hui d’obtenir la vidéosurveillance de l’ambassade de France et de l'hôpital dans lequel elle a passé un examen médical et où un agent de police l’aurait de nouveau frappée.

La liste des agressions envers des femmes tunisiennes s’est allongée en moins de 48 heures. Quelques-unes de ces agressions ont été filmées de plusieurs angles, comme dans cette vidéo datant du 5 août et filmée à l’Aouina, au nord de Tunis. Un policier en civil a tenté de faire monter de force une automobiliste dans une voiture banalisée en pleine rue. Des passants sont intervenus et lui ont arraché la femme des bras.La victime a publié le même jour une vidéo sur son profil Facebook dans laquelle elle explique les circonstances de son agression par deux hommes se présentant comme des policiers :"Au niveau d’un rond-point à l’Aouina, une voiture transportant deux hommes m’a devancée brusquement. Je me suis arrêtée à une station-service plus loin. La même voiture s'est garée et m’a empêchée de sortir. Un homme est descendu, s’est présenté comme un policier et m’a demandé mes papiers d’identité. Lorsque j’ai voulu savoir où était le problème, il m’a répondu que je lui avais fait une queue de poisson et que je l’avais insulté. J’ai insisté sur le fait que je ne le connaissais pas. C’est à ce moment que le second homme a placé un gyrophare sur le véhicule. Le badge que l’homme m’a montré était cassé.J’ai senti que quelque chose n’allait pas, et je suis partie me réfugier dans un café du quartier. Ils m’ont poursuivie en voiture. L’un des deux hommes a commencé à vouloir m’intimider et m’insulter tout en me filmant avec son téléphone. Je lui ai retourné ses insultes. Lorsque j’allais remonter dans ma voiture, son compagnon m’a dit : ‘Tu ne partiras pas’ en tapant sur le capot.Ensuite, ils m’ont attrapée par les poignets et m’ont traînée pour me forcer à monter dans leur voiture (…). Parce que c’est un policier, et que je suis une simple citoyenne, il a profité de son statut pour m’intimider et me terroriser. C’est un abus de pouvoir."La femme précise ensuite avoir reçu un avis de recherche la concernant, elle et son véhicule personnel. "Je ne sais pas ce qui aurait pu m’arriver si je les avais suivis. Ces hommes auraient pu me faire n’importe quoi, j’ai eu très peur."Le 5 août, Rania Amdouni, une militante LGBT, a elle aussi été agressée verbalement et physiquement par une foule de personnes sur l’avenue Habib Bourguiba dans le centre-ville de Tunis, devant des forces de l’ordre qui restaient impassibles.Des policiers gardant l’ambassade de France lui ont demandé ses papiers et l'ont interrogée : "Tu es une fille, un garçon ou entre les deux ?", question à laquelle Rania Amdouni a répondu que c’était écrit sur sa carte d’identité. "Ce policier incitait des passants à nous insulter et à nous frapper", raconte Rania sur son compte Facebook . "Nous avons reçu des coups de pieds, des gifles et des insultes homophobes. Un de mes amis a eu une hémorragie interne à cause des coups."Ces violences se passent dans un contexte de luttes sociales pour les droits des femmes et des minorités sexuelles dans une Tunisie en pleine mutation. Votée en août 2017, la loi n° 58 du Journal officiel de la République (JORT) relative à l’élimination des violences à l’égard des femmes garantit "la prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes". Les violences en question peuvent être sexuelles, physiques et morales, économiques ou politiques.