Photos des dégâts prises à Daoukro par notre Observateur Armand.

Un commissariat saccagé à Bonoua, dans le Sud



Les manifestations ont commencé jeudi à 7 heures. Les manifestants ont brûlé des pneus sur la route et saccagé des conteneurs pour empêcher les forces de l’ordre de passer. Ils leur lançaient des pierres. La police a usé de gaz lacrymogènes. Elle a lancé les gaz dans les cours des maisons. Des jeunes ont ensuite pris d’assaut le commissariat. Mais je n’étais plus sur place à ce moment-là.



Bonoua est un fief du Front populaire ivoirien (FPI), le parti de Laurent Gbagbo. C’est la ville de Simone Gbagbo, l’ex-première dame qui est une Abouré, l’ethnie majoritaire dans la ville. Vendredi, le calme était revenu, même s’il y a des policiers un peu partout. Les gens ont repris leurs activités.

À Bonoua, ville située à une soixantaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan, une manifestation des partisans du Front populaire ivoirien (FPI), le parti de Laurent Gbagbo, a dégénéré jeudi et fait un mort après une répression policière. En représailles, des manifestants ont incendié le commissariat de la ville et kidnappé son commissaire.Dans des vidéos qui montrent le commissaire pris à partie par des manifestants surexcités, on peut entendre une personne intimer l’ordre de le tuer alors que d’autres implorent la clémence de la foule.Selon Serge Kpélé, secrétaire national du FPI dans la région du Sud-Comoé dont fait partie Bonoua, contacté par notre rédaction, le commissaire a finalement eu "la vie sauve parce qu’il a été extirpé de la foule et a été conduit à la cour royale de la ville". Il précise que "jusque là, la manifestation avait été pacifique".L’information a été confirmée dans un communiqué par Bleu Charlemagne, le porte-parole de la police, qui a ajouté lors d’une intervention à la RTI, la télévision nationale : "58 personnes ont été interpellées. C’est une chasse à l’homme qui a été perpétrée à Bonoua. Les forces de l’ordre ne sauraient tolérer d’aucune façon ces dérives."Armand (pseudonyme), un témoin, raconte :Le 6 août, Alassane Ouattara a annoncé vouloir se représenter à sa propre succession, après le décès de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, d’un malaise cardiaque. Le chef de l’État ivoirien avait pourtant exprimé en mars sa volonté de transférer le pouvoir au terme de son deuxième mandat.Bien que la Constitution ivoirienne limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs, Alassane Ouattara considère que l'adoption d'une nouvelle Loi fondamentale en 2016 l'autorise à se porter à nouveau candidat. Ce que ses opposants contestent.Des incidents ont également été signalés à Abidjan, la capitale économique, où la police ivoirienne a dispersé et interpellé des manifestants. La situation est de plus en plus tendue à l’approche du scrutin présidentiel du 31 octobre. En 2010, la crise postélectorale avait fait 3 000 morts.