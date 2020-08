Depuis la mi-juillet, les pluies torrentielles qui ont entraîné des inondations ont endommagé plus d’une centaine de bâtiments historiques dans la vielle ville de Sanaa, dans le nord du Yémen. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes dénoncent une négligence qui dure depuis des années et appellent l'Unesco à l’aide.



Les inondations qui frappent le Yémen depuis la mi-juillet ont fait plus de 170 morts et touché plus de 1 200 familles. Dans la vieille ville de Sanaa, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, pas moins de cinq bâtiments se sont complètement effondrés. Des centaines de maisons ont également été endommagées sur ce site historique par des pluies soudaines et beaucoup plus fortes que d’habitude à cette période de l’année, selon nos Observateurs à Sanaa.



Depuis 2014, le Yémen est secoué par une guerre civile opposant les houthis formés par des chiites, soutenus par l’Iran, au gouvernement sunnite du président Abd Rabbo Mansour Hadi, exilé à Riyad, reconnu par la communauté internationale. À ce titre, les houthis, qui dirigent la ville de Sanaa depuis 2015, ne reçoivent pas de financement international, car leur gouvernement n’est pas considéré comme légitime.





Une partie des murs de la vieille ville de Sanaa n’a pas pu résister aux torrents. Vidéo envoyée par notre Observateur Ali Al Sinidar.

La plupart des maisons de ce site historique forment des centaines de constructions en pisé. Elles ont été bâties au cours du XIe siècle à partir de briques de boue séchée. Cent six mosquées, douze hammams et 6 500 maisons sont construites dans cette zone. Cette région habitée depuis plus de 2 500 ans est classée dans la liste de l’Unesco du patrimoine mondial de l’humanité depuis 1986. Mais depuis le début de la guerre dans le pays en 2015, l’Unesco a classé la vieille ville de Sanaa sur la liste du patrimoine mondial en péril.





Pas moins de cinq maisons dans la vieille ville de Sanaa n’ont pu supporter les torrents qui ont frappé le lieu. Photos envoyées par Ali Al Sinidar.