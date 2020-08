J’attire immédiatement l’attention des autorités compétentes sur les pratiques incroyables qui se déroulent dans la tour Galata, l’un des monuments historiques les plus importants d’Istanbul. Les équipes du département patrimoine de la municipalité se sont rendues sur place pour surveiller et faire immédiatement cesser ces pratiques criminelles.

İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum.



Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir. pic.twitter.com/VVQ2n9MJR2 Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır.



Dün yapılan yıkım işlemin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur. Önce yıkım sonra kurul izni olamaz! #GalataKulesi pic.twitter.com/e5jthCD23A Mahir Polat (@mhrpolat) August 13, 2020

"L'histoire se plaint à nouveau de nous", regrette cet internaute qui superpose une image de la tour Galata de nuit et une capture d'écran de la vidéo des travaux.

Des sanctions prévues

Les allégations circulant sur les réseaux sociaux et affirmant que "les murs de Galata s’effondrent" sont fausses. Les parties qui ont été démolies sont des parties construites ultérieurement et celles-ci endommageaient la tour de Galata." Mais il n’a pas pour autant approuvé les méthodes visibles sur la vidéo expliquant que : "les sanctions nécessaires seront infligées à l’entreprise concernée.

Des vibrations mauvaises pour "la santé de la tour"

Galata kulesine de restorasyon yapılıyormuş. Bu işin ehli olduğumuz için bi sakınca görmüyorum #GalataKulesi pic.twitter.com/zCUST32NHo Önder Şeren (@onderseren) August 12, 2020

Cet internaute a repris dans un photomontage des cas connus de restaurations jugées "ratées" de monuments historiques turcs.

Dans le quartier historique d’Istanbul, capitale économique de la Turquie, se dresse la tour Galata, un monument historique érigé au XIVe siècle par les Génois, qui avaient alors installé une colonie dans la zone. Tour à tour utilisée comme poste d’observation, tour astronomique ou prison dans les siècles qui ont suivi, elle est aujourd’hui une attraction touristique majeure et accueille des milliers de visiteurs chaque année.Le 12 août, alors que des travaux mandatés par le ministère de la Culture et du Tourisme étaient en cours dans l’édifice, une vidéo montrant des ouvriers abattre un mur en pierre au marteau piqueur a beaucoup choqué les internautes et la municipalité d’opposition.Mahir Polat, directeur du département patrimoine de la métropole d’Istanbul (IBB), dirigée par le Parti républicain du peuple (CHP, laïc, centre-gauche), a publié la vidéo sur Twitter avec le message suivant :Il a ensuite déclaré que lui et son équipe n’avaient pas été autorisés à visiter le chantier et a publié des documents semblant indiquer que les travaux ont été lancés avant qu’une autorisation n’ait été demandée au Comité de conservation du patrimoine culturel. Le document partagé par Mahir Polat est une demande d’autorisation pour les travaux de rénovation datée du 12 août, soit le jour de la publication de la vidéo.La tour Galata est l’objet d’un conflit entre le gouvernement national et les autorités municipales d’Istanbul depuis l’élection d’Ekrem Imamoglu à la tête d’Istanbul le 23 juin 2019. Ce candidat de l’opposition laïque du CHP a battu l’ancien Premier ministre Binali Yildirim dans une ville tenue depuis 1994 par le parti islamo-conservateur au pouvoir, l’AKP.Le gouvernement a tenté de reprendre la gestion du monument au moment de son élection et l’a obtenue après une longue bataille judiciaire, en avril 2020. Désormais gérée par le ministère de la Culture, la tour de Galata subit des travaux de rénovation avant sa réouverture au public en septembre 2020.Face au scandale généré par ces images, le ministre de la Culture Mehmet Nuri Ersoy a réagi et déclaré que :Le ministère a par la suite précisé que l’objectif des travaux était de démolir des structures récentes, des bureaux et un restaurant, aménagés à l’intérieur de la tour, pour les remplacer par un musée.Selon Oktay Özel, directeur des projets de patrimoine culturel auprès de la municipalité, le principal problème réside dans l’utilisation des marteaux piqueurs : "Les vibrations et les dégâts pouvant être créés ne sont pas appropriés si l’on veut préserver la ‘santé’ de la tour", a-t-il déclaré, cité par le média proche du gouvernement Milliyet Le député d’opposition Turan Aydogan (CHP) a abordé le sujet jeudi 13 août à l’Assemblée nationale, soulignant que la Turquie est riche d’un très important patrimoine culturel mais que de nombreux sites ont été considérablement dégradés suite à de prétendues "restaurations". Il a notamment pris pour exemple "la restauration du château de l’île Ocakli des Génois, le musée archéologique d’Hatay, les mosaïques romaines et le plafond de verre du palace d’Ishak Pasha" avant d’interroger le gouvernement sur les compétences en la matière de l’entreprise mandatée. Selon le média d’opposition Bianet , l’entreprise mandatée pour réaliser ces travaux appartient à Sevilay Tuncer Uludag, une architecte anciennement membre du parti au pouvoir (AKP) siégeant au conseil d’administration de la province d’Istanbul. Celle-ci aurait remporté de nombreux appels d’offres ces dernières années, notamment pour des travaux de restauration mandatés par le ministère de la Culture.