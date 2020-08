Nous sommes arrivés vendredi matin très tôt. C’était un choc quand nous avons vu les dégâts dans le lagon.



Nous avons très vite eu l’idée de fabriquer des boudins à partir de pailles de canne à sucre, qui est disponible en quantité sur l'île. Les pailles de canne à sucre sont enroulées dans une sorte de toile perforée. Et nous utilisons du plastique et des bouchons pour faire flotter le boudin sur l’eau. Cela nous a servi à canaliser l’huile lourde pour qu’elle puisse être pompée.



Au départ, on était un groupe d’une vingtaine de personnes. Mais très vite, nous avons été rejoints par des centaines de personnes. Actuellement en mer, nous sommes à peu près 200 actifs sur le seul site de Mahébourg [un village également touché par la marée noire, NDLR]. Mais le week-end, il y avait presque 1 000 à 1 500 personnes qui fabriquaient des boudins sur la plage. Près d’une quarantaine de kilomètres de boudins ont été fabriqués par les populations.



Les entreprises privées qui exercent dans le port ont mis à notre disposition des Cubitainer pour qu’on puisse y déverser le pétrole. C’est une mobilisation citoyenne assez inédite et exceptionnelle. L’île Maurice n’a jamais connu une catastrophe écologique de cette ampleur. Les pêcheurs et ceux qui organisent les balades touristiques en mer ont mis à disposition leurs bateaux. Ils avaient déjà été affectés par le Covid-19 et la crise touristique qui a suivi avec la fermeture des frontières. Mais ils seront encore touchés durement par cette marée noire qui menace la biodiversité de l’Ile. Ce n’est que le début. Et le nettoyage risque d’être long.

Des cheveux pour fabriquer des boudins

Pour lutter contre la marée noire, aucune idée n’est de trop. Ainsi, Joanna Bérenger, une députée du parti de l’opposition Mouvement militant mauricien (MMM) a émis l’idée de fabriquer des boudins à partir de cheveux.

Les cheveux permettent d’absorber énormément d’huile et c’est dans cette optique que j’ai moi-même coupé mes cheveux pour encourager les gens à le faire. Les cheveux ont une capacité d’absorption très importante. Un kilo de cheveux peut absorber jusqu’à huit litres d’hydrocarbure. Et cela a fait ses preuves.

Quelques photos de la mobilisation citoyenne ppur lutter contre la marée noire. Crédit : ONG Eco-Sud

Mais sans attendre, les populations riveraines se sont mobilisées avec des moyens de fortune pour limiter les dégâts sur les plages. Fabrice d’Unienville, chef d’entreprise, a grandi à Pointe-d’Esny. Avec son jeune frère, il fait partie des volontaires de la première heure.L’élue politique a donné le ton en coupant ses propres cheveux, puis en postant le cliché sur les réseaux sociaux. Elle explique à notre rédaction :Quoique farfelue, la technique a été inventée par Phil McCrory , un coiffeur en Alabama. Elle a été notamment utilisée en 2010 pour tenter de contenir le pétrole qui s’échappait dans le golfe du Mexique lors de la marée noire après l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon aux États-Unis.La technique n’est pas encore utilisée sur place. Les boudins de cheveux pourraient cependant servir dans les dernières étapes de nettoyage du lagon. Des collectes de cheveux ont été lancées à travers l’île.Selon Fabrice d’Unienville, l’activisme des populations aurait permis d’absorber au moins 500 m3 d’hydrocarbures des eaux. Et selon les autorités, environ 510 tonnes ont été pompées des réservoirs du bateau. Mais avec la houle et des eaux de plus en plus agitées, le navire menace de se briser en deux.Ce n’est pas la première fois qu’un navire s’échoue au large de l’île Maurice. En juin 2016, le MV Benita, un vraquier libérien, avait fait naufrage dans cette même région. Mais selon Sébastien Sauvage, directeur de l’ONG Eco-Sud, "la réaction avait été rapide car le volume de carburant transporté était beaucoup plus faible (125 tonnes). Aujourd'hui, la situation est différente et beaucoup plus grave car plus de 1 000 tonnes d'hydrocarbures se sont déversées dans le lagon. Nous n'avons pas de recul mais les dégâts constatés sont réels.”La région abrite plusieurs réserves naturelles comme le parc marin de Blue Bay et la réserve naturelle de l’île aux Aigrettes . La mobilisation citoyenne de grande ampleur tente d’éviter que cette biodiversité préservée ne soit durement touchée par la marée noire.