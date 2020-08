التركي المختل عقلياً يقطع ماء نهر الفرات على منطقة الجزيرة السورية . الرقة .. لطالما هذه المدينة بأهلها حاربوا العصملي واخرجوه من سوريا . pic.twitter.com/oU8sSATcwV فارس الشمال (@UneIzrG73fjTwjC) June 30, 2020

Les barrages turcs placés sur l’Euphrate et le Tigre ont une capacité totale de 60 km3 d’eau . Le projet turc GAP prévoit de consommer jusqu’à 22 km3 par an, ce qui réduit considérablement la part syrienne et irakienne des eaux du fleuve. Graphique du Centre national pour la gestion des ressources en eau en Irak.







L’Euphrate traverse ensuite la frontière syrienne pour atteindre respectivement les barrages de Tichrine (situé dans le district de Manbij, en amont du barrage de Tabqa), de Tabqa (situé dans la province de Raqqa, au sud de Manbij) et d’Al Baath (à 20 km au nord de Raqqa) dans le nord-est du pays. Depuis 2017, les trois barrages sont sous le contrôle de l’Administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie, portée par les forces kurdes des FDS.

Cette carte montre les trois barrages placés sur l'Euphrate en Syrie : le barrage de Tabqa, de Tichrine et de Al Baath. Ils sont tous sous contrôle des Forces Démocratiques Syriennes (FDS).



Dans cette vidéo postée le 22 juillet sur la page d’information locale “ L’oeil de l’Euphrate ”, un pêcheur de Deir Ezzor explique que l’eau du fleuve diminue quotidiennement. “L’eau arrivait jusqu’aux niveau des arbres [il indique l’endroit]. Tout cela a disparu aujourd’hui et nos récoltes en souffrent beaucoup”, explique-t-il.

L’Euphrate, un fleuve au centre des conflits

L’eau de l’Euphrate avait rarement été filmée à un niveau aussi bas : dans des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, des habitants du nord-est de la Syrie commentent l’état du fleuve réduit à un ruisseau dans certaines régions.“Aujourd’hui, la Turquie a coupé l’Euphrate”, annonce l’auteur d’une vidéo tournée le 29 juin près de Raqqa et largement partagée depuis début juillet. “Nous marchons et nous marchons, vers le vide. L’eau est coupée à tous les Syriens. Voici ce qui reste de l’Euphrate”.La région connaît bien une baisse continue du niveau de l’eau depuis la fin des années 1990. En cause, un projet turc géant d'hydroélectricité baptisé “Anatolie du sud-est” (GAP). Le GAP comprend 22 barrages et 19 centrales hydroélectriques exploitant les eaux du Tigre, qui irrigue entre autres l’Irak, et l’Euphrate, source d’eau essentielle à la Syrie et l’Irak. Le plus grand barrage du projet, le barrage Atatürk, est placé sur l’Euphrate.En avril, le flux moyen de l’Euphrate en provenance de Turquie était 200 m3/s, c’est à dire 300 m3/s de moins que ce que prévoit la convention entre les deux pays, a affirmé l’Administration autonome générale des barrages au quotidien Asharq Al Awsat L'Euphrate est considéré par les lois internationales comme un fleuve international car il traverse plusieurs états. Ce dernier a historiquement fait l’objet de conflits entre les trois pays concernés. En 1987, un accord temporaire a convenu que la Turquie, qui accueille la source du fleuve, accorderait un minimum de 500 m3/s de flux d’eau aux autorités syriennes, qui partageraient à leur tour un flux similaire avec l’Irak.Cet accord a tenu, en pratique, jusqu’en 2012. Lorsque le régime syrien ne contrôlait plus la région nord-est, les coupures d’eau sur la rive syrienne de l’Euphrate ont commencé à se faire plus régulières. Après que les FDS aient repris le contrôle sur la région en octobre 2017 , le flux des eaux au barrage de Tichrine a baissé de 690m3/s en janvier à 226 m3/s en décembre, selon un rapport de 2017 par le canton de Jazeera de l’administration autonome kurde du nord-est de la Syrie.