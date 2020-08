La photo d’un dauphin dont un flanc a été découpé a fait surface début août, suscitant l’indignation des habitants et des défenseurs des animaux. Le cadavre de l’animal s’est échoué sur la plage bretonne de La Torche, dans le Finistère.



Début août, une promeneuse a fait une macabre découverte sur la plage de La Torche, connue pour son sable fin et ses surfeurs : un dauphin avec un flanc découpé soigneusement dans toute sa longueur.

Les photos de trois dauphins morts ont été publiées sur ce compte Twitter le 2 août.

Trois dauphins mutilés ont été trouvés sur la plage de La Torche le 12 janvier 2020.



Le 29 janvier 2020, un autre dauphin avait également été trouvé un peu plus loin à Plovan (Finistère).



"C’est une mort très douloureuse"

Le dauphin commun, présent dans les eaux côtières du nord et de l’ouest de la France, est une espèce protégée. En France , il est illégal de le capturer, le transporter, le tuer ou le mutiler.Les dauphins et d’autres mammifères marins sont régulièrement pris dans les filets des pêcheurs accidentellement. Les filets des chalutiers sont tendus entre deux bateaux pour attraper des bans d’anchois, de bars ou de thons. Les dauphins peuvent être pris dans les filets par accident ou se diriger vers ces filets pour se nourrir, ils sont alors pris au piège et se noient. La loi prévoit que les pêcheurs relâchent ces dauphins et signalent qu’ils les ont accidentellement pris dans leurs filets. Cependant, l’organisation de protection des fonds marins Sea Shepherd estime que seulement 1 % des dauphins pris sont signalés.La cour administrative de Paris a condamné l’État français le 2 juillet pour son manquement dans la prévention des captures accidentelles de dauphins, notamment en raison de ses systèmes défectueux de signalement et de surveillance.Ces captures sont à l’origine de la mort de nombreux dauphins chaque année en France, sur sa façade atlantique. Du 1er janvier au 18 mars 2020, près de 1 000 dauphins ont été trouvés morts dans le golfe de Gascogne, selon l’Observatoire Pelagis , rattaché au CNRS. Plus de 70 % d’entre eux portaient des blessures ou des signes indiquant une capture accidentelle.Puisque les dauphins et les pêcheurs chassent les mêmes proies, les dauphins atterrissent régulièrement dans leurs filets. Dans le golfe de Gascogne, un endroit prisé pour attraper le loup de mer, il y a beaucoup de dauphins.