Nous avançons vers l’Europe peu à peu. Nous avons quitté la maison dans laquelle nous étions pour aller dans la forêt. On n’avait pas les moyens de quitter une maison pour une autre. Cela coûte trop cher. Donc nous avons squatté une première, une deuxième, puis une troisième forêt. Le soir nous sortons des bois pour demander l’argent pour la nourriture. Ensuite nous avons essayé d’organiser quelque chose ensemble pour aller en Europe, parce que c’était très dur pour nous ici.

Le Maroc est la dernière étape pour les migrants subsahariens qui espèrent entrer dans l’Union européenne par la mer en traversant le détroit de Gibraltar pour atteindre le littoral espagnol à moins de 25 km.D'autres tentent de traverser les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, les seules frontières terrestres que l'Europe a avec l'Afrique. Cette année, le Maroc a renforcé la sécurité au niveau de ses frontières, rendant le passage beaucoup plus difficile pour les migrants. Le pays affirme avoir empêché plus de 70 000 tentatives de "migration irrégulière" en 2019.En route vers le Nord, de nombreux migrants subsahariens travaillent temporairement, mendient de l'argent et dorment dans les forêts ou des maisons. Mais Joseph explique que loger dans les maisons coûte cher. Alors lui et d'autres migrants alternent entre les maisons et les forêts pour économiser de l'argent et avancer vers l'Europe.Au Maroc, les migrants disent être victimes de racisme et de violences policières. La police mène régulièrement des raids et des rafles dans les forêts à proximité de Tanger. En 2018, Amnesty International a qualifié la répression marocaine des migrants subsahariens dans les villes du nord du pays de "cruelle et illégale".