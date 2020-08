#AHORA el Ministerio Público tras la búsqueda del asesino de este #Jaguar animal de la fauna venezolana en peligro de #extinción .... Acto criminal inexcusable presuntamente ocurrido en el Sur del Lago (Zulia) pic.twitter.com/96zNmw2oFT Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 18, 2020

"Les gens ont perdu le sens de la vie, comment est-il possible qu’ils massacrent ces animaux ?"

"Ne tuez pas ces animaux, ils sont en danger d’extinction."



"Mais écoutez, ils vont le manger. Il y a des besoins là-bas ! Ces gens mangent même des poissons-crapauds pour se nourrir."



"Si le gouvernement réglait le problème de la nourriture, ce genre de choses n’arriverait pas. Quel dommage pour ce jaguar si beau."

#AHORA serán imputados por el Ministerio Público, por los delitos d porte ilícito d arma de fuego y cacería de animal en peligro de extinción: Luis Flores, Jomar Vargas, Rafael Bracho Narvaez y Ángel Bracho Narvaez (indocumentado): responsables de dar muerte al Jaguar #JUSTICIA pic.twitter.com/IAXrGk6nvk Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 20, 2020

D’autres animaux sauvages, menacés d’extinction, tués récemment

"On m’a envoyé ces images lamentables : un Lamantin des Caraïbes (Trichechus manatus) en danger d’extinction, tué hier à Quintero, Apure. Plus de chasse, de maltraitance et de trafic d’animaux sauvages”, écrit cette biologiste.



Le 18 juillet, Tarek William Saab, le procureur général du Venezuela, a publié une vidéo montrant un jaguar mort sur une table, dans laquelle on entend un homme parler : "C’est pour le déjeuner. On vient de le tuer, là-bas. Si tu viens, on peut te garder une côtelette ou de l’omoplate. Il est gros […]."D’après Tarek William Saab, les faits se seraient produits dans la région Sur del Lago, dans l’État de Zulia. Il a également indiqué qu’ils recherchaient les personnes ayant tué cet animal en "danger d’extinction", un "acte criminel inexcusable" selon lui.De nombreux internautes se sont d’ailleurs dit choqués par le fait que des hommes avaient tué ce jaguar.Cependant, d’autres internautes ont réagi en disant que le jaguar avait visiblement été tué pour être mangé, chose compréhensible dans un pays où beaucoup d’habitants ne mangent pas à leur faim. Par ailleurs, certains ont indiqué que cet animal pouvait attaquer les humains ou le bétail, et qu’il était donc parfois nécessaire de l’abattre.Le 19 juillet, le procureur général a annoncé que quatre hommes avaient été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Il a déclaré qu’ils seraient inculpés pour "port illicite d’arme à feu" et "chasse d’animal en danger d’extinction". Le commandant de la Garde nationale de l’État de Zulia a précisé qu’ils avaient été arrêtés dans la zone de Catatumbo, et qu’un fusil, six cartouches et la peau du jaguar, avaient été retrouvés.Cette affaire n’est pas un cas isolé, puisque d’autres animaux sauvages menacés d’extinction ont été tués ces dernières semaines, comme le montrent de nombreuses photos diffusées sur Twitter, notamment par le procureur général : lamantin des Caraïbes cerf , jaguars (voir ici et là ), etc.Notre rédaction a contacté le procureur général et la Garde nationale, afin de savoir s’il connaissait les raisons précises pour lesquelles ces animaux avaient été tués, mais nous n’avons pas obtenu de réponse.