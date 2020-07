Après avoir été alertés par l’agence qui administre le parc national d’Akanda et l’arboretum dans cette zone, nous sommes venus sur place et avons pu constater qu’il y avait de la mangrove fraîchement coupée.



À l’étape actuelle de procédure, l’auteur a été identifié et a reconnu les faits. Il s’agit d’un propriétaire de terrain qui a une concession à la limite de la zone tampon où sont les mangroves. Il envisageait de construire une maison et voulait se faire un accès à la mer en détruisant la mangrove, ce qui ne correspond pas aux exigences environnementales au Gabon.



La sanction prise à son encontre est qu’il va prendre en charge le coût du replantage des essences coupées.

Les mangroves menacées par la pression urbaine

Dans le Cap Estérias, il n’y a pas de grands projets touristiques parce qu’il y a des normes environnementales. Le choix qui est fait est de développer l’écotourisme dans les parcs nationaux. Toutefois, comme dans beaucoup de villes africaines, il y a une urbanisation très forte au Gabon. Et une pression urbaine sur le foncier.



II y a des projets individuels de gens qui vont acquérir des terrains pour construire leurs maisons en bordure des zones de mangroves et d’autres qui font de la spéculation foncière. Mais l’impact sur les mangroves n’est pas conséquente, il ne s’agit pas d’une déforestation massive au Gabon.



À notre niveau, nous essayons de sensibiliser les propriétaires des terrains avec l’appui des communautés rurales qui y vivent. Elles ont tout intérêt à la protéger, parce que c’est cette mangrove qui va les protéger des marées et des inondations qu’elles engendrent.

La Direction générale de l’Environnement a des équipes sur le terrain, mais n’a pas empêché les destructions. Ils auraient pu arrêter les travaux dès les premiers coups de tronçonneuse.



Le village Idolo n’est qu’une toute petite partie du problème de la destruction des mangroves. Le phénomène existe dans toute la zone du Cap Estérias et les dégâts occasionnés sont énormes. Nous pensons que les autorités couvrent les auteurs de ces infractions.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Stanislas Mouba, directeur général de l’environnement et de la protection de la nature explique :Selon des chiffres de la Direction générale de l’environnement publiés en 2016, le Gabon compte environ 23,59 milllions d’hectares de forêts (88 % du territoire du pays), dont 167 834 hectares de forêts de mangrove. La province de l’Estuaire dont fait partie la capitale de Libreville abrite plus de 65 % de la superficie des mangroves du pays.Selon le directeur général de l’environnement et de la protection de la nature, bien que la forte urbanisation des villes constitue une menace pour leur écosystème, le Gabon ne subit pas une déforestation massive de ses mangroves :Un avis que Marc Ona Essangui, président de l’ONG Brainforest, ne partage pas. Pour lui l’État a laissé la situation empirer en fermant les yeux sur la catastrophe écologique :La Direction générale de l’environnement assure qu’une étude de terrain sera effectuée en août pour détecter d’autres cas similaires, d’autres zones à risque et pour faire éventuellement des marquages et des signalisations.