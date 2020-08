Depuis le début du mois de juillet, nous avons été victimes d’agressions pratiquement toutes les semaines. Les violences s'accroissent parce que les auteurs jouissent d’une certaine impunité. Nous avons le sentiment que la police ne se sent pas réellement concernée.



Les forces de l’ordre portent un jugement discriminatoire et stigmatisant envers les immigrés, disant que plus ou moins tout le monde est un potentiel criminel. Mais beaucoup d’immigrés ont la nationalité allemande. À Berlin, il y a notamment près de 150 000 personnes d’origine arabe, qui font l’objet de beaucoup de méfiance.



Cette vidéo publiée le 19 juin montre les dégâts près de la boulangerie syrienne. “Les nazis ont à nouveau terrorisé Neukölln la nuit dernière, en causant un incendie criminel et en inscrivant des tags nazis sur les magasins d’immigrés. Encore une fois, cela se passe à moins de 100 mètres du poste de police. Les habitants de la Sonnenallee et de la Wildenbruchstrasse vivent dans la peur. La terreur de l’extrême-droite à Neukölln doit cesser.”, affirme cet internaute sur Facebook.



Cette vidéo montre l’incendie d’un appartement à Neukölln en 2019, elle a été envoyée par un témoin à la rédaction des Observateurs.



Début juillet, un incendie a carbonisé la façade d’Al Andalos, un restaurant libanais du quartier de Neukölln. Deux personnes ont été blessées dans l’incident. Même si la police n’a jusque-là pas identifié de suspects, les habitants du quartier craignent que des membres de mouvements d’extrême-droite ne soient impliqués dans l’incident. Parmi eux, de nombreux Libanais, Turcs et Syriens qui valent à Neukölln d’être connu comme un quartier d’immigrés et d’être la cible d’attaques d’extrême droite.Mohamed Ali Chahrour est le porte-parole de Kein Generalverdacht (“Pas d’amalgame” en français), une association caritative locale qui lutte contre la xénophobie, le racisme et les violences policières à Neukölln.Cette vidéo montre des voitures calcinées devant Damaskus Konditorei, une boulangerie de Neukölln appartenant à un réfugié syrien. Des symboles nazis ont été tagués sur le mur adjacent à la boutique. L’attaque s’est produite le 18 juin.Le Sénat allemand estime que 130 crimes dans Neukölln ont été attribués au mouvement néo-nazis et à l’extrême-droite depuis septembre 2019. Ces attaques se traduisent par des des croix gammées taguées, des saluts nazi, des voitures brûlées et des actes de vandalisme. Durant les sept dernières années, 2 800 incendies volontaires, suspectés d’être en lien avec l’extrême-droite, ont été reportés.