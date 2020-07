C’est un ensemble encore couramment appelé le "quartier industriel" à Agadir, mais la réalité est toute autre : constitué des zones de Lkhiam, Laazib, Amsernate et Agharass, ce quartier est aujourd’hui le théâtre d’une prolifération de garages automobiles clandestins qui s’entassent sur les chaussées et les trottoirs. Une situation qui dure depuis 2012 et qui fait l’objet de discussions au conseil municipal d’Agadir depuis 2019.En cause, la volonté des autorités d’assainir et améliorer la structure du centre ville, car le "quartier industriel" se trouvait au coeur de la ville, trop proche des habitations à leurs yeux.Il a donc été transformé en une zone résidentielle. Les très nombreux commerces d’entretien de véhicules qui s’y trouvaient ont ainsi été fermés. Cette décision a fait d’Agadir une ville dépourvue d’un district dédié aux métiers et commerces de ce genre.