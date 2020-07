Un bulldozer en train de démolir les murs extérieurs d'un cimetière.



"Le pire album d'antiquités que j'ai photographié de ma vie, et les pires photos de la nécropole des Mamelouks de votre vie. Pour la documentation uniquement," affirme ce post Facebook.

La nécropole du Caire est composée de trois cimetières principaux. (Photo: Wikipédia)

Le vidéaste montre la destruction de bâtiments sur la rue Qansuh Al Ghuri dans le Caire historique tout en soulignant les monuments historiques environnants.

Cette vidéo, publiée sur Youtube le 18 juillet, montre la démolition par un bulldozer d’un pan de la clôture d’un cimetière situé rue Qansuh Al Ghuri, dans le nord de la nécropole du Caire.En ligne, plusieurs autres vidéos et images comme celle-ci ont indigné les internautes égyptiens et suscité colère et incompréhension. Ils critiquent leur gouvernement pour avoir initié un projet d’autoroute qui menace des monuments d’importance historique et culturelle.La nécropole du Caire, encore appelée la Cité des morts, est un vaste ensemble de trois principaux cimetières datant du 7ème siècle. La zone, qui abrite également des mosquées et monuments, fait partie du Caire historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs personnalités y ont notamment été enterrées au fil des siècles.Le projet d'autoroute dénommé “Paradise Axis” vise à relier la place Al Fardous - située à l’ouest du cimetière nord - à l'autoroute de Tantawy. Il permettra de connecter l'ancien et le nouveau Caire. Mais pour construire le nouveau tronçon, huit mètres de terrain ont dû être pris de chaque côté de la rue Qansuh Al Ghuri.Cette partie est caractérisée par un patrimoine un peu plus récent que les autres zones de la nécropole, avec de nombreuses tombes notables datant de la période de Mamelouke (13ème au 16ème siècle). Plusieurs mosquées et mausolées de cette période sont situés à proximité du chantier de construction, dont le tombeau d'Al Zahir Qansuh, un sultan mamelouk.Selon le chef du secteur des antiquités islamiques, coptes et judaïques, aucun des bâtiments démolis n'est inscrit aux monuments historiques. Le gouvernorat du Caire a également déclaré que seuls les murs extérieurs des tombes avaient été détruits. Mais ils seront reconstruits dans un style architectural similaire afin, selon le gouvernorat,de préserver le patrimoine culturel de la région.Ce n’est pas la première fois que les terres de la nécropole sont rognées au profit de projets de travaux publics. Des projets de développement visant à améliorer la mobilité au Caire en construisant des routes traversant les cimetières, sont en cours depuis au moins 2011.