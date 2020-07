Nous nous sommes rendus au barrage, car nous avions eu l’information selon laquelle les forces de l’ordre allaient venir pour le surveiller, afin que l’eau puisse être envoyée vers les États-Unis. Pour ce faire, il est prévu d’ouvrir les vannes du barrage, pour que l’eau s’écoule jusqu’au Río Grande, où elle peut être récupérée par les États-Unis au niveau de deux barrages internationaux [appelés Falcón et Amistad, et dont l’eau est utilisée par les deux pays, NDLR]. Du coup, plusieurs centaines de personnes des localités voisines se sont déplacées pour empêcher cela.



Quand nous sommes arrivés au niveau du barrage, il y avait des membres de la Garde nationale et de la police militaire. Ils nous ont empêchés d’y accéder, alors que normalement l'accès est libre. Nous voulions simplement vérifier qu’ils n’avaient pas commencé à ouvrir les vannes.

Dans cette vidéo, les forces de l’ordre commencent à tirer sur les agriculteurs à partir de 1’16, alors qu’on voit un homme avec un enfant dans les bras (celui avec un chapeau blanc). Les gens prennent alors la fuite. On voit également des tirs de gaz lacrymogène, des gens qui toussent, puis des agriculteurs qui jettent des pierres en direction des forces de l’ordre à la fin de la vidéo.

Cette vidéo montre également le moment où les forces de l’ordre commencent à tirer sur les agriculteurs, sous un autre angle.

Un traité liant les États-Unis et le Mexique depuis 1944

Antonio Villalobos est un agriculteur qui a assisté aux heurts.Des affrontements ont ensuite éclaté, et les forces de l’ordre ont tiré sur les agriculteurs avec des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène, comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas eu de blessés graves, mais des véhicules ont été endommagés.Le lendemain des affrontements, des agents des forces de l’ordre sont arrivés en renfort pour surveiller le barrage. De leur côté, les agriculteurs ont bloqué des tronçons de route pour continuer à protester.Selon le gouvernement fédéral, une partie de l’eau du barrage Francisco I. Madero doit être envoyée vers les États-Unis afin de respecter le traité sur les eaux internationales qui lie les deux pays depuis 1944.Selon ce texte, les États-Unis doivent donner 1 850 millions de m3 d’eau au Mexique chaque année, provenant du fleuve Colorado (dont la source se trouve aux États-Unis et qui se jette dans le golfe de Californie, au Mexique).De son côté, le Mexique doit envoyer, en moyenne, 431,7 millions de m3 d’eau vers les États-Unis chaque année, provenant de ses cours d’eau qui alimentent le Río Grande. Un bilan est réalisé tous les cinq ans, pour vérifier que le Mexique a bien envoyé 2 158,5 millions de m3 à son voisin durant cette période.Problème : à l’issue du cycle 2015-2020, le Mexique accuse un "retard" de 511,9 millions de m3, qu’il doit donc envoyer aux États-Unis pour respecter le traité, selon le président Andrés Manuel López Obrador