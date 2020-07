Les deux vidéos ont circulé dans des groupes WhatsApp avant d’être signalées à l’association turque Haytap (Fédération pour les droits des animaux – Turquie), qui les a publiées sur sa page Facebook les 9 et 12 juillet.La première vidéo montre un ours visiblement blessé et recouvert de sang au niveau de la tête et du haut du corps. On distingue au moins deux voix masculines qui commentent la scène, l’une d’elles ordonne à un chien : "Attaque, attaque". Un chien vient alors mordre l’ours, suivi d’un deuxième. On aperçoit à un moment un chasseur armé d’un fusil marchant à quelques mètres de l’ours, qui ne tire pas pour achever l’animal blessé.Selon l’association Haytap, cette scène s’est déroulée il y a environ deux mois dans le village d’Arhavi, dans la province d’Artvin, dans le nord-est du pays.Le deuxième vidéo montre deux hommes tenir le cadavre d’un cours et s’amuser à frapper sa tête tout en proférant des insultes.Selon Haytap, la vidéo aurait également été filmée il y a environ deux mois dans le village de Agaçseven, dans la province de Trabzon, également dans le nord-est du pays. L’un des chausseurs fait référence au début de la vidéo à la période du ramadan, qui s’est déroulé du 23 avril au 23 mai.Les deux vidéos ont été vues des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux et ont fait l’objet de plusieurs sujets diffusés à la télévision