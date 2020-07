Le phénomène est récurrent, et pas qu’à Cotonou. Il n’y a pas encore eu de vraies études sur le sujet. Mais on constate que ce sont des mères souvent jeunes qui s’adonnent à ces pratiques, souvent à contre-cœur. Elles n’ont pas les moyens financiers pour subvenir aux besoins de l’enfant. Mais le plus souvent, c’est parce que le père refuse de reconnaître l’enfant. Et s’il n’y a personne pour les soutenir, elles décident d’abandonner le nouveau-né.



Cela a des conséquences sur la société. Parce que ces enfants qu’il va falloir placer dans des familles d’accueil ou des centres de prise en charge aux frais de l’État, ne bénéficieront pas de l’amour de leurs parents. Or l’un des droits fondamentaux de l’enfant, et le code de l’enfant le stipule amplement, c’est de pouvoir grandir dans une famille et vivre aux côtés de son père et de sa mère.



Malheureusement, ces enfants n’auront pas cette chance, parce qu’il est difficile de retrouver les géniteurs. Conséquence de ce manque, les relations avec autrui dans la société ne seront pas toujours au beau fixe. Et cela peut créer d’autres situations psychologiques, s’ils ne sont pas bien encadrés.



L’abandon de nouveau-né puni de dix ans de prison maximum

Miguelle Houeto est juriste et militante des droits humains et travaille régulièrement sur ces questions. Selon elle, au moins cinq cas d’abandon de bébé ont été déjà signalés depuis le début de l’année.Au Bénin, le code pénal révisé en décembre 2018, punit l’abandon d’un enfant dans un lieu solitaire d’un an à trois ans de prison. Les peines peuvent aller jusqu’à dix ans de prison si le nouveau-né est mort par négligence ou manque de soins et d’hygiène. Inès Hadonou Toffoun, directrice des droits humains et de l’enfance au sein du ministère explique :"Quand ces infractions d'abandon d'enfants se produisent, après les premiers soins à l'enfant dans un centre de santé, il est placé dans un centre d'accueil et de protection d'enfants, suite à l’ordonnance de placement du juge des mineurs.Tout citoyen qui a connaissance d’un abandon doit en informer immédiatement les autorités. Les réseaux sociaux jouent aujourd’hui un grand rôle dans la chaîne de protection de l’enfant. C’est une bonne chose, sous réserve du respect du code de l'information et de la Protection de l'image de l'enfant . Cela nous permet d’avoir des alertes, des signalements et d’aller plus vite dans les recherches. Grâce aux réseaux sociaux, on identifie plus aisément l’enfant et ses parents, parfois à partir de l’habit qu’on lui a mis, ou le pagne dans lequel il a été emballé ou de tout autre indice. La population est d'une précieuse aide.Par ailleurs, au Bénin, une ligne d'assistance aux enfants permet de dénoncer tout cas de maltraitance."