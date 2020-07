Durant les deux premières semaines, j’ai fait du porte-à-porte avec un autre "relais communautaire", pour dire aux gens qu’ils pouvaient aller se faire dépister, et pour les informer sur l’épidémie en général, les gestes barrières, etc.



Puis une personne du secteur de la santé nous a accompagnés, pour proposer aux personnes âgées de faire le test directement chez elles. Il s’agissait généralement de quelqu’un de métropole, venu pour travailler en Guyane pendant deux semaines. Je devais souvent faire de la traduction, car certains habitants ne parlent pas français, mais portugais, créole ou encore palikur - ma langue maternelle.

Site de dépistage au village Espérance 1, à Saint-Georges, avec deux infirmières et deux "relais communautaires". Photo envoyée par Nathalie Augusto.

Photo 1 : Nathalie Augusto, un autre "relais communautaire" et un animateur de l’association !Dsanté, s’apprêtent à faire du porte-à-porte dans la cité Maripa, à Saint-Georges. Photo 2 : deux "relais communautaires" mobilisés au village Espérance, à Saint-Georges. Photos envoyées par Nathalie Augusto.



Nous avons aussi distribué des kits alimentaires [selon la sous-préfète, les besoins alimentaires sont "généralisés" en Guyane, NDLR] et des kits santé, contenant des masques en tissu, du savon, mais aussi des serviettes hygiéniques et des préservatifs.

Préparation de kits, pour les habitants de Saint-Georges. Photo envoyée par Nathalie Augusto.

La plupart des habitants ont été plutôt réceptifs à nos messages, mais d’autres ont été plus méfiants ou se sont moqués de nous. Certains nous ont dit : "Le virus ne va pas nous tuer", "nous n’allons pas l’attraper si nous buvons de l’alcool", "le virus a peur du chaud"... Je pense que les plus durs à convaincre ont été ceux de ma communauté, car ils ont tendance à penser qu’ils peuvent trouver eux-mêmes des remèdes contre le virus. D’une manière générale, au début, beaucoup d’habitants pensaient que le virus n'existait pas, que c’était une invention, mais cela a changé quand les premiers cas ont été recensés.



Nos contrats ont terminé il y a deux semaines environ, car presque tous les habitants ayant voulu se faire dépister ont bénéficié du dispositif. Globalement, je me suis sentie utile, la plupart des habitants ont compris que nous étions là pour les aider.

La Guyane est un patchwork d’ethnies, de cultures, de langues, de cadres de vie et de contextes socio-économiques très différents. Tous ne réagissent donc pas de la même manière aux messages de prévention. Tous n’ont pas la même vision du corps, ni de la maladie. Certains ont un univers magico-religieux très développé. Tout cela rend le travail de prévention et d’information plus difficile, bien que nous soyons habitués à travailler avec les médiateurs culturels et à faire de 'l’aller vers'.

Des infirmières et une animatrice de l’association !Dsanté aux Trois Paletuviers, une zone située au nord de Saint-Georges. Photo envoyée par Nathalie Augusto.

Nathalie Augusto est une habitante amérindienne de Saint-Georges, qui a travaillé comme "relais communautaire" avec l’association !Dsanté.Concernant la méfiance de certains habitants, le docteur Bastien Bidaud ajoute :Selon Bastien Bidaud, 421 cas positifs ont été recensés en tout à Saint-Georges (soit environ 9 % de la population). Il note toutefois une "diminution du nombre de cas positifs et de consultations pour suspicion Covid-19 depuis deux ou trois semaines".Au total, depuis début mars, 5949 cas positifs ont été comptabilisés dans toute la Guyane, où 26 personnes sont déjà décédées du Covid-19. Les trois hôpitaux de la région sont saturés : ils ont donc déclenché un "plan blanc" début juillet, afin de mobiliser tous les moyens humains et matériels possibles dans la lutte contre l’épidémie, dont le pic est attendu à la mi-juillet.Dans une tribune publiée dans Le Monde ce lundi, Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, née en Guyane, a dénoncé le fait que les services publics n'étaient "pas à la hauteur de l’égalité républicaine" dans la région, et que c'était le "prix de trente ans d’incurie en politique de santé publique".