Comme les médicaments se font rares, la situation a engendré une forte hausse des prix. Il y a même des pharmacies qui monopolisent la vente de certains types de médicaments à des prix très élevés. C’est le cas par exemple de l’aminoglobine, qui permet de soigner les personnes souffrant d’anémie, ou de la ventoline, pour les personnes asmathiques. En plus, la période de confinement - partiellement levée le 8

juillet - liée au Covid-19 a compliqué la donne

: les gens n’ont plus la possibilité d’aller chercher les médicaments dont ils ont besoin à cause de restrictions de mobilité.

On a essayé d’organiser des campagnes de dons pour aider les familles les plus démunies, mais tout ça demeure insuffisant étant donné le grand nombre de familles qui vivent dans la pauvreté absolue. En ce qui concerne nos activités dans les hôpitaux, on prend l’ordonnance médicale du patient et on part à la recherche de médicaments, mais avec les ruptures de stock et les hausses de prix, c’est compliqué de trouver le nécessaire. Même les familles aisées, qui ont les moyens d’acheter les médicaments à des prix élevés, n’arrivent pas à trouver les médicaments.