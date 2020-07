L'ONG PGDD est présente depuis plusieurs années à Oicha : elle fait de l'écoute, de la sensibilisation et propose des accompagnements sur le plan social et économique aux femmes victimes de violences sexuelles. Photos envoyées par John Etumba.



Pour l’heure, l’ONG suit quatre plaintes en cours d’instruction. Un accompagnement est également prévu pour aider ces femmes à reprendre confiance et avoir une stabilité économique. Devotte Kahambu Muhyana, animatrice sociale au sein de l'ONG, explique :

Nous aidons les victimes de violences sexuelles à se "détraumatiser" avec le chant. J'anime ces ateliers avec le coordinateur de PGDD depuis deux ans. Il y a de presque tous les âges, de 17 à 45 ans. Après le chant, elles ressortent joyeuses, souriantes. Moi aussi, j'ai eu des traumatismes et les aider m'aide aussi. Ça me permet d'aller mieux. Nous formons aussi ces femmes à l’agriculture, au tressage des cheveux, à la fabrication de paniers. Ça les aide dans la vie. Certaines vont ensuite tresser les cheveux dans des quartiers pour avoir un peu d’argent. Avec ces occupations aussi, elles pensent à autre chose. Il y a beaucoup de solidarité entre elles, d'entraide sociale et c'est aussi ce que nous voulons.









Des ateliers tressage de cheveux organisés par l’ONG PGDD. Crédit : PGDD.





Entre janvier et mars, nous avons comptabilisé 136 victimes de viols à Oicha. Mais le chiffre est sûrement bien plus élevé. Il faudrait pouvoir se rendre dans des villages plus loin pour faire de la sensibilisation et repérer les personnes qui ont besoin d’être accompagnées, mais nous n’en avons pas les moyens. Nous aimerions aussi mener plus d’actions pour permettre aux femmes de mieux connaître leurs droits, décourager les arrangements à l’amiable entre familles en cas de viol et lutter contre la stigmatisation.



Nous sommes aussi limités pour ce qui est du suivi médical des jeunes filles. Cette semaine nous avons eu deux cas de filles très jeunes, dont une de huit ans. Quand il faut qu’elles aillent à l’hôpital, la question est de savoir comment payer et comment acheter des médicaments ensuite si c'est nécessaire. Nous essayons parfois d'aider avec ce que nous avons, de payer la moitié de la facture, mais ce n'est pas suffisant.



Selon le coordinateur de l'ONG à Oicha, Bienvenu Mumbere Malyabo, plus d'une centaine de femmes suivent actuellement ces programmes. Mais il estime que les moyens manquent :

Un champ-école de l’ONG PGDD pour aider des femmes à se réinsérer. Crédit : PGDD.



Une lettre au président pour dénoncer les violences sexuelles

L’ONG locale PGDD, financée par des cotisations de membres et des dons, est présente depuis 2011 à Oicha. Ses bénévoles reçoivent des femmes qui ont subi des violences sexuelles, les orientent vers les services médicaux et, si possible, vers les services de police pour déposer plainte.