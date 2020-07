Ce phénomène de criminalité juvénile s’est développé dans les quartiers périphériques des grandes villes, où sont installés les exclus de la croissance économique et du boom pétrolier qu’a connus le Congo en 2010.



En 2008, la crise économique et aussi l’inégale répartition des richesses ont favorisé le chômage et entraîné la marginalisation de ces jeunes. Dès lors, on a commencé par observer des scènes de pillage et de violences orchestrés par des jeunes armés de machettes, et d’armes blanches pour faire du mal aux gens qui possèdent des biens qu’ils peuvent ravir. Ils sont essentiellement guidés par un esprit de survie. Ils opèrent à la tombée de la nuit, le plus souvent en groupe, aux abords des marchés.



Il y a un amalgame qui est souvent fait sur leur tranche d’âge. "Les bébés noirs" ont entre 18 ans et 30 ans. Mais il ne faut pas les confondre avec des enfants des rues violents, âgés entre 12 et 15 ans, et qui n’ont plus de cellule familiale. Toujours est-il qu’ils choisissent de s’exprimer par la violence pour exister, parce qu’ils ont été marginalisés.

Pour Georges Nguila, directeur d’antenne de l’Observatoire des droits de l’homme du Congo à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays confrontée aussi "bébés noirs", le début du phénomène remonte à 2008.En mai 2017, les autorités congolaises ont lancé une vaste opération policière pour lutter contre le phénomène. Mais trois ans après, ces jeunes adolescents continuent de dicter leur loi dans les rues de Brazzaville.Pour Georges Nguila, l’État peine à lutter contre le fléau parce que ses méthodes sont brutales. "L’État réprime. Mais la répression ne suffira pas. L’arsenal juridique n’est même pas approprié pour contrer ce phénomène social. Le code pénal date de 1945 et n’a jamais été révisé. Il punit juste le vagabondage et la mendicité. Or, les lois doivent évoluer avec la société. Il n’y a jamais eu d’études sociales pour comprendre le phénomène. Ce sont les politiques d’exclusion de l’État qui ont favorisé le phénomène. Il faut que les jeunes retrouvent du travail. Il faut de l’aide sociale. Mais malheureusement l’Etat n’est pas en mesure d’apporter une assistance aux populations pauvres et vulnérables. Tant que les richesses ne seront pas mieux partagées et sans politique inclusive, le phénomène ne pourra pas être endigué".