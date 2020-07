La guerre civile qui déchire la Libye depuis 2014 a laissé dans l'oubli la région du Fezzan, dans le sud du pays, au cœur du Grand Sahara. Sur les réseaux sociaux, les habitants lancent régulièrement des appels à l'aide à destination des deux parties du conflit, le gouvernement d'entente nationale d’un côté et les troupes du maréchal Haftar de l’autre, pour alerter sur leurs conditions de vie misérables. Dans les villes de Ghat et Oubari, nos Observateurs détaillent leur quotidien.

La concentration des forces politiques et militaires, bénéficiant chacune de soutiens internationaux dans les deux grande provinces de la Cyrénaïque et de Tripoli, a laissé le Fezzan, la troisième grande province traditionnelle de Libye, à la marge. Dans cet immense territoire, qui s’étend sur 551 170 km² soit la taille de la France, les habitants déplorent l’absence de services de première nécessité tel que les services médicaux ou les pompiers, mais aussi le manque d'électricité, de gaz, de carburant…. Pour eux, pas de différence : les deux gouvernements qui se disputent le pays sont responsables de la dégradation de leur situation car les combats qu’ils mènent empêchent l’approvisionnement de la région.

Dans la vidéo ci-dessous, filmée le 28 juin, on entend un habitant de la commune de Tiwiwi, à 175 kilomètres de la ville de Sebha considérée comme la capitale de la région de Fezzan, se plaindre après avoir été contraint d’éteindre lui-même l’incendie qui s’est déclenché dans sa maison, faute d'avoir pu faire appel à des pompiers.

"Nous exhortons les deux gouvernements (de l'est et de l'ouest), nous voulons un camion de pompier, une ambulance, des médicaments, nous voulons tout. Regardez avec quel moyen on a éteint les feux. Vous oubliez les habitants du sud, nous n’avons ni réseau d’assainissement, ni liquidité, ni électricité, ni hôpitaux."

Dans cette publication datée de 20 juin, cet habitant de la ville de Ghat (à 1336 km au sud-ouest de Tripoli) se plaint quant à lui de la pénurie quasi-totale de bouteilles de gaz domestique. Il affirme qu’une bouteille de gaz se vend dans la région jusqu’à 300 dinars (soit 180 euros) contre 10 dinars (soit 6,35 euros) dans le nord .



"Vous, au nord et à l’est, vous ne savez même pas ce qu'il se passe pour nous au sud… Nous, on achète la bouteille de gaz à 300 dinars, et vous, quand son prix est arrivé à 10 dinars (soit 6,35 euros), vous vous êtes révoltés…On achète le litre d’essence à 3 dinars et chez vous ça coûte 0,15 dinar seulement s’indigne cet internaute dans cette vidéo qui a récolté près de 40 000 vues.