Tournée sur le tarmac de l’aéroport de Maya maya à Brazzaville le 30 juin, une vidéo amateur montre un enfant niché dans le réacteur d’un jet se faire interpeller par la police. Des internautes, attristés par la scène, en ont conclu que l’enfant tentait de rejoindre l’Europe, sans prendre en compte la dangerosité de son acte, une version qui n’a pas été confirmée par un gendarme de Brazzaville.

Les images ont été tournées par un employé de l’aéroport de Maya Maya à Brazzaville le mardi 30 juin. Dans la vidéo, filmée au moment de son interpellation, le jeune garçon est retrouvé par des policiers dans le réacteur d’un jet privé.



On entend un témoin s’exclamer : "tu voulais aller en France ? Mais ça, ça ne part pas en France..." alors que l’adolescent est invité à descendre de l’aile de l’avion.

La vidéo, relayée le 30 juin en fin de journée sur plusieurs pages Facebook congolaises, a provoqué de nombreuses réactions. "Le désespoir peut pousser quelqu'un à commettre un acte qui dépasse l'entendement" s’émeut un internaute, pendant qu’une autre commente : "tout ceci pour fuir la misère de son pays, enfin que ceci interpelle les autorités en place" faisant référence aux difficultés de l’économie congolaise, touchée de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19.

Troisième intrusion du jeune homme sur le tarmac de l’aéroport de Brazzaville

Dans une autre vidéo, que la rédaction des Observateurs de France 24 a pu consulter, un gendarme explique les circonstances de l’arrestation du jeune homme, âgé d’environ 15 ans, en précisant qu'il n'en est pas à son premier essai. Il détaille :

Ce jeune garçon est récidiviste d’intrusion dans la zone réservée de l’aéroport. La première fois que nous l’avons appréhendé, il est rentré par les collecteurs [d’eaux usées, NDLR] […]. Il l’a démenti auprès de la hiérarchie, et présentait des signes de démence. Sur instruction de nos chefs, il a été relâché.



La deuxième fois, il est revenu, en utilisant la même brèche du côté des collecteurs en passant par le nouveau pavillon présidentiel. […] Il est allé jusqu’à s’introduire dans le réacteur d’un vol Equajet. Il a été encore appréhendé, mais vu qu’il présentait encore des signes de démence, nous avons été indulgents et l’avons relâché

Dans une deuxième vidéo, un gendarme tient le jeune adolescent par le bras et explique que c'est la troisième fois qu'il est retrouvé sur le tarmac de l'aéroport de Brazzaville.



Le gendarme explique ensuite que le jeune homme s'est introduit le 30 juin une fois de plus par les collecteurs d'eaux usées, et qu'il a cette fois été placé en garde à vue "dans les geôles de Maya maya pour les besoins de l’enquête". Il précise le nom et l'âge du jeune homme mais affirme ne disposer d’aucune information supplémentaire, notamment sur ses intentions.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Eric Benda, le commandant du groupement de la gendarmerie du transport aérien, a refusé de transmettre plus d’information. Aucune information sur la destination exacte du jet n'a pu être confirmée de source indépendante.

De nombreux drames impliquant de jeunes Africains tentant de rejoindre l’Europe en se cachant dans des avions ont récemment fait la une de l’actualité : le 2 juillet, un homme a été retrouvé dans un jardin de Londres après avoir fait une chute de 1000 mètres depuis le train d’atterrissage d’un avion de Kenya Airways. En janvier, c’était un adolescent ivoirien qui avait été retrouvé mort à Roissy dans le train d’atterrissage d’un avion Air France.