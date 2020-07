No sé cómo y por qué pasan estas cosas. Qué Ira 🤬

Esto fue en Santander. pic.twitter.com/p7oIl7THAo La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) June 27, 2020

Vidéo diffusée le 27 juin.

Autoridades en Pueblo Bello, - Cesar ayuden a esta mujer victima de su marido, quien es un locutor de radio Edgardo José Carreño Pavajeau de esta región. @gobcesar @FiscaliaCol @DefensoriaCol @SismaMujer #NoMasFeminicidios pic.twitter.com/d4LXpfaYE3 Fiallo-Arake Nancy 🌻📚🦖🦕🐳🐘🦒🦏🌻🚇🌎👠 (@NancyFiallo) June 23, 2020

Vidéo diffusée le 23 juin.

Hausse des appels pour signaler des violences machistes

Dans cette première vidéo diffusée le 27 juin et tournée à Puerto Wilches, dans le département de Santander (nord), un homme tire une femme par les cheveux en sortant d’une maison, puis la traîne et la fait tournoyer sur le sol. On entend la femme crier. Elle se relève ensuite, et il commence alors à la frapper.Outre la violence de l’homme, de nombreux internautes ont été choqués par l’inaction de la personne filmant la scène. Quelques jours plus tard, les autorités locales ont déclaré que l’homme avait été mis en prison , et qu’il avait déjà été impliqué dans des violences domestiques dans le passé.Quelques jours plus tôt, une autre vidéo tournée à Pueblo Bello, dans le département de Cesar (nord), montrait un homme assis au bord de la route, à côté d’une voiture, avec une femme se débattant sur ses genoux .Après la diffusion de cette vidéo, le bureau du Procureur général de la nation a immédiatement ouvert une enquête. Les autorités ont ensuite annoncé que l’homme - un journaliste radio - avait été placé en détention . Selon un média local , la femme n’aurait pas voulu dénoncer son agresseur, mais les témoignages de ses proches, la vidéo, ainsi qu’une photo la montrant avec une blessure au visage, auraient suffi pour convaincre la police d’arrêter l’homme, qui entretenait une relation sentimentale avec elle.Si ces faits ont été filmés, ce n’est pas le cas de l’immense majorité des violences commises à l’encontre des femmes, en augmentation depuis le début du confinement, mis en place le 25 mars pour lutter contre le Covid-19.Le 26 juin, Marta Lucía Ramírez, la vice-présidente colombienne, a ainsi indiqué que les appels pour signaler des violences machistes avaient augmenté de 150 % durant le confinement, par rapport à la même période l’an passé. Ce chiffre correspond au nombre de personnes ayant appelé le 155, un numéro spécialement destiné aux femmes victimes de violences. D’après elle, le nombre de personnes ayant appelé le 123, un numéro dédié aux urgences (police, pompiers, etc.), pour signaler des violences de ce type, a également augmenté de 39 % durant cette période.Mais selon l’ Institut de médecine légale , 8972 femmes ont été victimes de violences conjugales, intrafamiliales ou sexuelles et 164 ont été tuées entre le 25 mars et le 23 juin 2020, ce qui constitue une baisse par rapport à la même période l’an passé. Cependant, une analyse plus fine de ces chiffres révèle une hausse graduelle des violences dans les semaines ayant suivi le début du confinement : par exemple, 1241 femmes ont été victimes de violences conjugales durant le premier mois de confinement, puis 1859 le mois suivant.