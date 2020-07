Periodismo comunitario, descripción gráfica ???? pic.twitter.com/k632UGcRWv La Cruz TV (@LaCruzTVCaracas) February 6, 2020

Des "journaux télévisés" diffusés dans les rues de La Cruz, avant le confinement.

Fin 2019, des citoyens vénézuéliens ont commencé à réaliser des "journaux télévisés" dans les rues du quartier populaire de La Cruz, dans la municipalité de Chacao, à Caracas, en lisant les informations sur une estrade, derrière un cadre peint en noir, semblable à un téléviseur. Bien que filmés, ces journaux ont toujours été "diffusés" uniquement dans l'espace public : ils ne sont donc pas visibles sur Internet.Appelé "La Cruz TV" , ce projet a été mis en place par l’équipe du "Bus TV" : il s'agit de personnes travaillant dans la presse, l’audiovisuel et la communication sociale, qui réalisent des "journaux télévisés" de façon artisanale dans les bus de plusieurs villes du Venezuela, depuis 2017. Dans le cadre du projet "La Cruz TV", elles ont initié les habitants du quartier au journalisme et à la photographie, et les ont accompagnés dans la réalisation de leurs "journaux télévisés" locaux.L’objectif de ces différents projets : informer les gens n’ayant pas ou peu accès à Internet et aux réseaux sociaux, où l’information est plus libre que dans les médias traditionnels, très souvent touchés par la censure au Venezuela (classé 147e sur 180 pays au classement de la liberté de la presse de l’ONG Reporters sans frontières en 2020).