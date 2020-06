Nous sommes partis avec ma famille pour montrer la nature du Kurdistan à mon fils de trois ans et s’échapper un peu de la ville de Souleimaniye. Ce village de Kuna Masi est très fréquenté des familles, pas du tout par des combattants. Ce jour-là il y avait à mon avis entre 70 et 100 personnes venues se détendre au bord de l’eau, comme nous.



Quelques secondes avant l’impact, on a entendu le bruit strident d’un missile. Ce n’est pas le missile qui nous a touchés mais probablement un morceau de décombres, on ne sait pas ce que c’était exactement. Au moment de l’explosion c’était comme s’il pleuvait des cailloux et du verre, la colline un peu plus loin était en feu et il y avait beaucoup de fumée. On a vu plusieurs personnes blessées, notamment une femme recouverte de sang qui gérait le magasin touché par le missile. On a ensuite vu aux informations que son mari et leurs trois enfants avaient eux aussi été blessés.



Aujourd’hui moi et ma famille sommes sains et saufs mais nous sommes traumatisés. Le son de l’explosion était si fort que dès qu’on entend un son un peu fort aujourd’hui on se projette tout de suite au milieu de ce chaos. Notre fils continue de nous en parler.



Les autorités kurdes pointent du doigt la Turquie

Parmi ces adultes se trouve Zharo Baxtiar, en t-shirt noir. Il était venu avec sa femme, son fils et sa belle-sœur, qui a filmé la vidéo. Le maire de la commune ciblée le 25 juin a fait état de six civils blessés lors de cette attaque et d’un "combattant". Le PJAK , Parti pour une vie libre au Kurdistan (filière iranienne du PKK), a ensuite déclaré qu’un de ses combattants avait été tué lors de l’attaque et trois autres blessés. Il a précisé que ces derniers étaient alors "en route, de retour d’une mission" quand ils ont été visés par "des avions de chasse turcs et des engins de reconnaissance".Les autorités militaires du Kurdistan, une région autonome de l’Irak, ont désigné la Turquie comme l’auteur de cette attaque contre des civils. "Au nom de la traque de membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, mouvement autonomiste armé basé en Turquie), ils [les Turcs] ont ciblé des civils dans le site touristique de Kuna Masi", a déclaré Babakir Faqe , porte-parole du ministère des Forces armées du Kurdistan irakien (Peshmerga).Cette déclaration intervient dans le contexte de l’opération "Serre d’aigle et Griffe de tigre" menée par la Turquie contre le PKK dans les régions montagneuses à cheval entre la Turquie, l’Irak et l’Iran. Le gouvernement irakien dénombre cinq morts parmi les civils depuis son lancement le 15 juin. Selon Ankara , cette accusation est infondée et "alimentée par la propagande terroriste du PKK". La Turquie rétorque "faire très attention à la sécurité des civils dans les phases de préparation et d’exécution de toutes [ses] opérations".