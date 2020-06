⚠️ Attention si vous voyez cette vidéo de l'ambassadeur de France au #Cameroun @ChrisGuilhou il s'agit d'un #deepfake, une fausse vidéo lui prêtant des propos qu'il n'a jamais prononcé 1/3 pic.twitter.com/lpr98sk4N8 Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) June 27, 2020 Pour en savoir plus sur les #deepfakes vous pouvez revisionner cet épisode de Info ou Intox 2019 où nous abordions la thématique à partir de 6:48 : https://t.co/DMfXMhnuMv 3/3 Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) June 27, 2020

Pourquoi cette vidéo deepfake de l'ambassadeur français au Cameroun a-t-elle circulé ?

Dans la vidéo ci-dessous, des propos sont attribués à Christophe Guilhou, ambassadeur de France au Cameroun, alors qu'il ne les a jamais prononcés : "La République française, c'est la puissance de tutelle qui a colonisé le Cameroun" ou encore : "Mes ancêtres ont conquis ce territoire par la force et la ruse et le droit international" (sic).Ci-dessous, voici la vérification menée sur le compte Info ou Intox explique que cette vidéo est en fait un "deepfake", une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle permettant de superposer des fichiers audio enregistrés, telle que la voix d'un acteur, sur une photo ou vidéo existante.Cette vidéo "deepfake" de l'ambassadeur français au Cameroun a été réalisée par des internautes en réponse à une visite de Christophe Guilhou au président camerounais Paul Biya en avril dernier, en pleine pandémie de Covid-19.Des internautes affirment que la vidéo de la visite, diffuée par la télé publique camerounaise , aurait été truquée et que les deux hommes ne se seraient en fait pas rencontrés. Ils affirment que la vidéo aurait pour objectif de couper court aux rumeurs autour de l'absence du président camerounais qui n’avait alors plus été vu ni entendu depuis près de cinq semaines. Mi-avril, le Mouvement pour la Rennaissance du Cameroun, parti principal d'opposition, avait dans ce contexte annoncé son intention d’entamer une procédure pour faire constater la vacance du pouvoir.Aucun élément graphique probant dans la vidéo de la rencontre entre Christophe Guilhou et Paul Biya ne permet cependant d'attester de cette version. Le quai d'Orsay a affirmé de son côté que la rencontre a bien eu lieu