Plusieurs indices attestent que la vidéo est récente et prise en Serbie

Sur cette capture d'écran réalisée par la rédaction des Observateurs de France 24, la quasi-totalité des personnes présentes dans la salle de classe porte un masque. On distingue également deux urnes de couleurs différentes.

À gauche, une capture d'écran de la vidéo, où l'on aperçoit le portrait du linguiste Vuk Stefanovic Karadzic, visible à droite en grand format (crédit : Wikipédia).

La vidéo dure 3’14, elle montre une salle de classe où se déroule une élection. Une femme circule dans la pièce et accompagne trois personnes dans l’isoloir, constitué d’une grande plaque de carton pliée. Elle indique à plusieurs électeurs un endroit sur le bulletin de vote, désignant a priori un parti sur la liste imprimée sur le bulletin. À deux reprises, elle insère dans l’urne les bulletins à la place des votants.La vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux en Serbie à partir du 23 juin, sans que sa source originale n’ait pu être identifiée. À l’issue de ce scrutin boycotté par les principaux partis d’opposition, le parti au pouvoir a recueilli 63 % des suffrages et son partenaire dans la coalition de gouvernement sortante, 11 %. Selon l’opposition, des élections libres étaient impossibles du fait de la distorsion du paysage médiatique et démocratique. Malgré cet appel au boycott, les instituts de sondage ont relevé un taux de participation d’un peu moins de 50 %.La rédaction des Observateurs de France 24 a pu confirmer que cette vidéo a été prise lors des élections législatives et municipales tenues le dimanche 21 juin grâce à plusieurs éléments visuels.Tout d’abord, de nombreuses personnes dans cette salle portent un masque chirurgical, signe que la vidéo a été filmée après l’apparition du Covid-19, le port du masque n’étant pas commun dans le pays avant la pandémie. Le premier cas de coronavirus a été confirmé en Serbie le 6 mars et aucune autre élection n’a été organisée depuis cette date.Par ailleurs, les deux urnes électorales, l’une rose et l’autre bleue, indiquent que les électeurs sont appelés à voter pour deux types de représentants, les députés et les maires, une caractéristique des élections du 21 juin en Serbie.Enfin, deux derniers indices renforcent l'hypothèse que la vidéo a bien été filmée en Serbie : on entend plusieurs personnes parler serbe et on aperçoit au mur le portrait de Vuk Stefanovic Karadzic, un linguiste serbe dont le portrait est très souvent affiché dans les salles de classe du pays.