Dans ce contexte de soulèvement international contre le racisme et la violence policière, utiliser la même méthode qui a engendré la mort de George Floyd aux États Unis dans une commune habitée à plus de 90 % par des Noirs ne peut être qu’une provocation préméditée contre eux.

Pour Hamza Jaafar, activiste pour les droits de l'Homme et membre de la fondation Sahel pour la Défense des Droits de l'Homme, ce type de recours excessif à la force contre les civils, notamment contre la communauté noire de Mauritanie, n’est pas nouveau :Malgré l’abolition de l’esclavage en Mauritanie depuis 1980 , le débat sur le racisme et l’esclavage vis-à-vis des populations noires est toujours vif. Des rapports d’ONG, comme celui d’Amnesty International sur la situation de droits de l’Homme en Mauritanie, confirment que les pratiques esclavagistes et racistes n’ont jamais vraiment cessé Quelques jours avant l’incident, un documentaire de la chaîne TV Al-Arabii avait abordé la thématique de l’esclavage des populations noires, thématique sensible en Mauritanie . Après la diffusion de ce documentaire, le ministère de Culture a invité les correspondants de médias internationaux présents pour les avertir que les autorités retireraient leurs autorisations de travail dans le pays s’il traitaient de sujets "menaçant la paix sociale" dans le pays.