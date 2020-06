Dans la vidéo partagée plus de 250 fois sur Facebook, on voit le maire de Lubumbashi, Guylain Lubaba Buluma, mettre à l’arrêt un motocycliste après avoir échangé brièvement avec ce dernier dans des langues locales.On peut l’entendre demander en swahili, la langue parlée dans la province du Haut-Katanga : "À quelle association appartiens-tu ?". "Je n’ai pas d’association", répond le motocycliste en tshiluba. Et le maire de continuer dans la langue de son interlocuteur : "Tu fais quoi avec la moto ?" "Je travaille avec", réplique le motocycliste. "Allez, cachot, cachot maintenant-là", ordonne finalement le maire devant une assemblée de civils et de policiers.Sur les réseaux sociaux, des internautes ont suggéré que l’arrestation aurait un caractère ethnique : “Le seul péché de cet homme, c'est pour avoir répondu au maire de la ville de Lubumbashi en tshiluba car c'est la seule langue qu'il parle. Chers frères, levons-nous car l'heure est grave. Non au tribalis[m]e et au racis[m]e”, a notamment affirmé cet internaute.Le tshiluba est la langue des Luba, originaires du Kasaï dans le centre de la République démocratique du Congo. Les taxi-motos à Lubumbashi sont majoritairement issus de cette ethnie.