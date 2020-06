Dans un premier temps, nous sommes allés voir les militaires pour exiger que les deux paysans soient libérés. Mais quand nous sommes arrivés à l’endroit où ils se trouvaient, vers 17 h, ils venaient d’être libérés. C’est à ce moment-là que les deux paysans nous ont informés qu’Oriolfo Sánchez avait été tué plus tôt dans la journée.



Nous avons alors vu des militaires un peu plus loin. Ils marchaient avec une civière, sur laquelle il y avait un corps enveloppé. Nous nous sommes donc approchés, pour leur demander pourquoi ils avaient tué Oriolfo Sánchez et pourquoi ils emmenaient son corps. Ils nous ont répondu que c’était alias "Cabuyo". Nous avons dit que ce n’était pas lui, et que nous allions en parler à la mairie, à la "Personería" et à la "Defensoría del Pueblo" d’Anorí [entités publiques chargées de défendre les droits de l’Homme, NDLR]. Les militaires avaient déplacé le corps à un endroit où un hélicoptère devait arriver, à 400-500 mètres de l’endroit où Oriolfo Sánchez avait été tué.

El campesino Ariolfo Sánchez Ruíz fue ejecutado por el @COL_EJERCITO en Anorí Antioquia

La comunidad impidió que los militares se llevarán el cuerpo sin vida.

Lo iban hacer pasar por un falso positivo, una baja en combate?



Favor compartir pic.twitter.com/Cjh1GjEWgP Gener Usuga (@gener_usuga) May 23, 2020

"Le paysan Ariolfo Sánchez Ruíz a été exécuté par l’armée colombienne à Anorí, Antioquia. La communauté a empêché que les militaires n’emportent le corps sans vie. Est-ce qu’ils allaient le faire passer pour un faux positif, un homme tué au combat ?", interroge cet internaute.

Las organizaciones manifiestan que desde el 8 de mayo solicitaron garantías para que las comunidades que denuncian el incumplimiento a la implementación de los acuerdos del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pudieran protestar. pic.twitter.com/QyZoqb5YN7 Gener Usuga (@gener_usuga) May 23, 2020

Cette vidéo montre une scène similaire, mais filmée de plus près. On entend la même femme crier : "On ne va pas permettre que vous l’emmeniez !"

L’attitude des militaires était vraiment étrange. Je pense qu’ils ont compris dès le début qu’ils n’avaient pas tué alias "Cabuyo". Du coup, nous nous sommes tous dit qu’Oriolfo Sánchez allait être un nouveau "faux positif"...

Dans cette autre vidéo, transmise par José David Hernández, on voit de la fumée jaune à côté du corps d’Oriolfo Sánchez. Elle est utilisée pour aider l’hélicoptère militaire à savoir où il doit atterrir.

Vidéo tournée par José David Hernández, le jour de l’enterrement d’Oriolfo Sánchez, à Anorí.

Photos prises par José David Hernández, le jour de l’enterrement d’Oriolfo Sánchez, à Anorí. Photo 1 : "Pas un de plus, plus de faux positifs, le paysan doit être respecté." Photo 2 : "L’homicide d’un paysan est un crime d’État." Photo 3 : "L’État et ses forces ont été créés pour défendre et protéger notre principal droit qui est la vie, et non pas pour nous l’enlever."

La réaction de l’armée : des faits "matière à enquête"

Alejandro (pseudonyme) est un paysan local, qui a souhaité garder l’anonymat pour des raisons de sécurité. Lui aussi indique que la population a d’abord appris l’arrestation des deux autres paysans, avant de découvrir qu’Oriolfo Sánchez avait été tué.Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent ainsi un corps enveloppé dans une bâche blanche, entouré de militaires et de paysans.Dans la vidéo ci-dessous, on entend notamment une femme qui crie : "Nous savons que vous avez assassiné un paysan, pourquoi vous les ? [...] Vous alliez faire passer ce paysan pour un guérillero ! Or ce n’est pas un guérillero, nous n’allons pas vous laisser le faire passer pour un guérillero ! On ne va pas permettre que vous l’emmeniez !" On entend également un bruit d’hélicoptère. Le corps enveloppé est visible à partir de 0’03, au loin, en contrebas.Alejandro (pseudonyme) poursuit :Alejandro (pseudonyme) fait référence à une pratique macabre de l’armée colombienne du début des années 2000, connue comme le scandale des "faux positifs" : celle-ci a exécuté des milliers de civils innocents, les faisant passer pour des guérilleros tués au combat, afin de prouver son "efficacité" dans sa lutte anti-guérilla. Une pratique destinée à obtenir des primes ou encore des permissions.Le corps d’Oriolfo Sánchez a finalement été récupéré le jour suivant, en présence notamment de la "Personería" d’Anorí, avant d’être enterré dans le village quelques jours plus tard.Dans un tweet publié le 20 mai, Juan Carlos Ramírez Trujillo, le commandant des troupes présentes à Anorí, a indiqué que les faits qui s’étaient produits "dans le cadre d’opérations militaires" étaient "matière à enquête". La rédaction des Observateurs de France 24 l’a contacté, mais n’a pas obtenu de réponse jusqu’à présent. Nous publierons sa réponse si elle nous parvient.Outre l’assassinat d’Oriolfo Sánchez, les relations entre le monde paysan et les forces de l’ordre étaient déjà tendues depuis le 9 mai, date à laquelle ces dernières avaient commencé à détruires les cultures de coca dans la zone. Une pratique allant à l’encontre de l’accord de paix signé en 2016, qui prévoyait notamment un plan de substitution des cultures d’usage illicite, censé promouvoir la recherche de solutions alternatives à la culture de la feuille de coca, de façon pacifique.