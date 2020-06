"Vidéo de l’arrestation et de la réaction des habitants, publiée le 7 juin sur TikTok”

Le confinement en Azerbaïdjan n’a commencé que le 4 juin, et il est organisé de manière assez particulière : les habitants ne sont tenus de rester chez eux que les weekends. Les restrictions sont très strictes : à l’exception de certains fonctionnaires et de quelques policiers, il est formellement interdit de sortir de chez soi même pour faire des courses les deux derniers jours de la semaine.Lors du premier weekend de confinement, le dimanche 7 juin, un homme s’est néanmoins aventuré à sortir ses poubelles en bas de son immeuble dans le quartier de Yasamal à Bakou, la capitale. Quatre officiers de police étaient là et l’ont arrêté, alors qu’il était à moitié nu, et l’ont embarqué dans leur voiture. Cette intervention musclée a été filmée et n’a pas échappé aux voisins, qui ont réagi en canardant la police avec des déchets. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de cet incident sont partagées sous le terme d’”opération poubelles”.