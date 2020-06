Usurpation du titre de docteur en médecine

Certaines "injectrices" se présentent comme "médecins" (capture d’écran n°1) ou encore comme "techniciennes diplômées" (captures d’écran n°2 et 3), sans plus de précisions.



Exercice illégal de la médecine

Cette esthéticienne fait des injections avec une aiguille. Extrait d’une "story" publiée sur son compte Instagram.

Cette esthéticienne utilise la technique du Hyaluron Pen.

Absence d’interrogatoire médical avant les injections

Captures d’écran d’un sondage réalisé par le compte Instagram "Fake Injectors" , montrant que les "injectrices" posent très rarement des questions à leur clientes avant l’intervention.

Des ratés dangereux pour la santé des clientes

Cette esthéticienne propose des injections via la technique du Hyaluron Pen.

Des produits injectés à l’origine incertaine

"Le raté le plus souvent rencontré chez des personnes injectées par des esthéticiennes : [...] c’est des boules dures sur les lèvres", indique le compte Instagram "Fake Injectors"

La blogueuse mentionnée par le Dr Bougossi, dont les lèvres ont été ratées par une esthéticienne. "Story" relayée sur le compte Instagram "Fake Injectors"

Silence radio en cas de complications

Ces pratiques posent problème à différents niveaux. Tout d’abord, les femmes proposant des injections sur les réseaux sociaux restent souvent floues quant à leur niveau de formation, indiquant être "praticiennes", "techniciennes diplômées" ou encore "professionnelles", sans davantage de précisions.Certaines vont même plus loin en se présentant comme médecins, bien qu’elles soient introuvables dans l’annuaire de l’Ordre des Médecins . Ce délit d’usurpation de titre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende selon le code pénal Or seuls les médecins sont autorisés à injecter de l’acide hyaluronique sous la peau, selon plusieurs médecins contactés par notre rédaction, dont des experts de la Cour d’Appel de Paris. Toute personne réalisant des injections de ce produit sans être médecin est ainsi passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende pour exercice illégal de la médecine, selon le code pénal Selon les médecins interrogés par notre rédaction, même si aucune aiguille n’est utilisée, les esthéticiennes n’ont en aucun cas le droit de faire pénétrer un produit sous la peau.Nombre de "praticiennes" semblent pourtant convaincues qu’elles sont autorisées à le faire, puisque beaucoup d'entre elles utilisent le Hyaluron Pen, une technique très en vogue qui permet d'injecter l'acide hyaluronique sans aiguille. Ce dispositif, qui ressemble à un stylo, propulse le produit sous la peau à 800 km/h à travers un trou microscopique, grâce à de l’air comprimé.Contacté par notre rédaction, le cabinet "para-esthétique" Dermaglow France , indique ainsi : "Cette technique est légale, mais les médecins n’y sont pas favorables [car] ils ont fait 12 ans d’études pour pouvoir faire cela, et nous, après une journée de formation, nous pouvons injecter sans aiguille." De fait, de nombreuses formations Hyaluron Pen sont proposées sur Internet, généralement sur une journée.Quoi que dise la loi, ces "injectrices" n’ont de toute façon pas les mêmes connaissances et compétences que les médecins, ce qui se reflète dans leurs pratiques. Avant d’injecter leurs clientes, elles seraient ainsi peu nombreuses à leur demander leur âge ou encore leurs antécédents médicaux, selon notre enquête. Pourtant, l’interrogatoire est "très important", assure David Modiano , qui pratique la médecine esthétique à Paris : "Par exemple, si quelqu’un a une maladie auto-immune, on n’injecte pas."Moins bien formées, les "injectrices" ont également plus de risques de rater leurs interventions. "Si le produit injecté migre vers une artère, il peut la boucher, ce qui peut créer une nécrose [mort des tissus, NDLR] : il y a alors un risque de cécité. Par ailleurs, il existe un risque infectieux, par exemple si la peau n’est pas bien désinfectée ou si l’acte n’est pas réalisé dans une pièce parfaitement désinfectée", indique Sameh Bougossi , qui pratique la médecine esthétique à Paris.Autant de risques que l’on retrouve avec la technique Hyaluron Pen. "Comme le produit pénètre par air comprimé, c’est très traumatisant, et il peut ensuite migrer vers une artère. Alors qu’avec une aiguille, on peut injecter le produit lentement", indique le Dr Modiano.Concernant les produits, il existe une procédure à respecter, explique le Dr Bougossi : "Sur la boite du produit injecté, il y a deux étiquettes qui indiquent le numéro de lot, la date de péremption ou encore la quantité, dans un souci de traçabilité : l’une est pour moi, et l’autre doit être remise au patient." Sans cela, les clientes des "injectrices" ne peuvent donc pas savoir quel produit leur a été injecté.Concernant l’apparition de petites boules sur les lèvres de Sheyma, elle estime qu’elles pourraient ainsi être dues à l’injection d’un produit "de mauvaise qualité". "J’ai déjà parlé avec une blogueuse dont les lèvres avaient visiblement été injectées avec de l’huile de paraffine", ajoute-t-elle. Même son de cloche du côté du Dr Modiano : "L’autre jour, j’ai reçu une patiente avec une fibrose [transformation des tissus, NDLR]. De l’hydroxyapatite de calcium lui avait été injecté, alors que ce produit ne devrait pas être utilisé pour les lèvres. Par ailleurs, comment savoir si ces esthéticiennes utilisent des produits aux normes CE ?"Dernier problème majeur : les "injectrices" sont incapables de gérer les éventuelles complications qui peuvent survenir après leurs injections. "Nous, nous savons les gérer. Par exemple, il y a des signes cliniques à repérer", indique le Dr Modiano, qui s’inquiète de voir régulièrement des "choses mal faites chez [ses] patientes", comme la plupart de ses confrères.D’après le compte Instagram "Fake Injectors" , l’immense majorité des "injectrices" ignorent d’ailleurs leurs clientes quand celles-ci les re-contactent en cas de problème.Selon les experts médicaux contactés par notre rédaction, ces "injectrices" seraient très probablement condamnées si une plainte était déposée à la suite de complications.La personne gérant le compte Instagram "Fake Injectors" a commencé à dénoncer ces pratiques, notamment auprès de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé