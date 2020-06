Qui est la victime ?

Des images de vidéosurveillance résument le sinistre incident : une jeune femme portant un bébé dans un bras et un sac de courses dans l’autre s’apprête à traverser la rue. Elle tourne brusquement la tête à gauche, visiblement alertée par les tirs de balles, et tente de changer de direction. D’un coup, elle tombe blessée sur la chaussée tout en s'agrippant à son bébé. Autour d’elle, des gens fuient vers la droite. La jeune femme gisant par terre cesse de bouger, et la vidéo s’interrompt.L’extrait a été largement relayé sur Twitter et Facebook et a été visionné au moins 40 000 fois. Les internautes qui l’ont partagé, dont des personnalités médiatiques palestiniennes et libanaises, ont dénoncé la situation très précaire et dangereuse dans les camps de réfugiés palestiniens et syriens au Liban.Le soir même, un individu impliqué dans la rixe s’est rendu aux autorités. Une intervention a été menée dans le camp le même soir, visant à arrêter des trafiquants, mais aucun auteur du tir n'a pu être pour l'instant identifié. Ces interventions se sont multipliées la semaine suivant la mort de la jeune femme.La victime, Wouroud Kanju, est une libanaise de 28 ans. Elle habite en dehors du camp mais s’y rend quotidiennement pour son travail. Le jour de sa mort, elle rentrait chez elle en passant par la rue Ariha, à l’entrée du camp de Chatila. Selon le média Al Araby Al Jadid , elle a été emmenée à l'hôpital Makassed à Beirut avant de succomber à sa blessure par balle et à la chute que celle-ci a entraîné.Les images de vidéosurveillance ont été prises lors d’un affrontement entre des trafiquants de drogues comme relayé par plusieurs médias arabophones. Dans ce camp, créé en 1949 pour accueillir les réfugiés du nord de la Palestine et placé sous la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), la violence est le fait de factions palestiniennes armées censées gérer les lieux, et est dû principalement au trafic de stupéfiants.