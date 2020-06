Le président sénégalais s’exprime sur la question

Dakar,10 juin (APS)Mackysall a demandé mercredi aux ministères chargés des Finances,de l’Intérieur et des Collectivités territoriales de mettre en œuvre un plan global d’aménagement durable et de valorisation optimale du littoral🇸🇳annonce le communiqué du conseil des ministres.👇 SAVE DAKAR (sn)⏺🇸🇳 (@SAVE_DAKAR) June 11, 2020

Phare des mamelles de Dakar

La Direction de surveillance du contrôle et de l’occupation du sol la Descos, a effectué une descente ce matin sur le site pour déguerpir les occupants afin de faire place à un prochain aménagement en vue.👇👇👇 SAVE DAKAR (sn)⏺🇸🇳 (@SAVE_DAKAR) June 10, 2020

Mercredi 10 juin, le président Macky Sall a réagi à la polémique. En Conseil des ministres , il a invité "le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Collectivités territoriales et le ministre de l’Intérieur à veiller au respect des règles de gestion foncière au plan national".Le président a ainsi demandé aux ministres de mettre en place un "Plan global d'Aménagement durable et de valorisation optimale du littoral national" et "de veiller, sur l'étendue du territoire, à l'application rigoureuse des dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Construction".Le même jour, la Direction de la surveillance, du contrôle et de l’occupation des sols (Dscos) est intervenue pour stopper les travaux de construction entamés sur l'un des flancs des Mamelles.Pour nos Observateurs, ces réactions à leur mobilisation vont dans le bon sens même s’ils attendent encore d’en voir les effets sur le terrain à long-terme. Le géologue Ibra Seck se veut optimiste : "Il n’est pas trop tard pour arrêter ces travaux et ensuite mener une étude d’impact environnemental et social pour un aménagement maîtrisé du littoral".