Au début, quand les Tunisiens ont commencé à emprunter la voie marocaine, les autorités espagnoles les accueillaient au CETI de Melilla, notamment car elles ne s’attendaient pas encore à de tels afflux. Ensuite, elles leur donnaient un laisser-passer pour qu’ils aillent ailleurs en Europe.

En 2018, 586 tunisiens ont passés ainsi les frontières. En 2019, leur nombre est monté à 1 246.

Premièrement, l’Espagne veut "envoyer un message" aux potentiels futurs arrivants en montrant le traitement qui les attend sur place, à Melilla. Ensuite, l’objectif serait d’engendrer une crise humanitaire pour faire pression sur la diplomatie tunisienne et mener à des accords similaires aux accords tuniso-italiens ou à ceux entre l’Espagne et le Maroc. Des passeports tunisiens ont même été réquisitionnés, ce qui est totalement illégal de la part des autorités espagnoles dans ce contexte.

L’Espagne est l'un des pays les plus touchés par le virus. Malgré cela, les autorités espagnoles n’ont pris aucune mesure visible dans ce camp. Pire, elles ont mis encore plus la vie des migrants en danger en surpeuplant le centre. Nous considérons que les migrants sont employés aujourd’hui comme un moyen de pression dans les négociations diplomatiques, comme des otages pour un futur accord.

Dans cette vidéo sur son compte Facebook, la députée de gauche Maria Dantas appelle les autorités espagnoles à annuler le projet d'expulsion des migrants tunisiens et à transférer les personnes vulnérables sur la péninsule continentale.

En 2018, quelques pays européens ont adopté des mesures plus strictes pour contrôler la situation dans le bassin méditerranéen. En Italie, première destination des migrants qui traversent la Méditerranée, des accords bilatéraux ont été mis en place, permettant d’expulser et rapatrier les migrants clandestins vers la Tunisie. Selon le Forum Tunisien des droits Économiques et Sociaux (FTDES), 2 100 Tunisiens ont ainsi été rapatriés d’Italie en 2018. Ces migrants se sont alors tournés vers d’autres routes migratoires notamment via le Maroc.Romdhane Ben Amor, responsable communication du FTDES, explique :Selon Romdhane Ben Amor, les autorités espagnoles auraient une stratégie bien précise en bloquant les tunisiens au CETI de Melilla :Autre élément d’inquiétude pour Rohmdhane Ben Amor : la situation liée au Covid-19, alors que la Cour européenne des droits de l'Homme et Amnesty Espagne ont demandé explicitement aux autorités de relâcher les migrants clandestins pendant la pandémie.