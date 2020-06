"l’odeur est terrible", affirme Mejdi Jeguirim, qui nous a envoyé ces photos de la plage hyper polluée de Sayada, prises le 2 juin.

Pendant le confinement, les stations d’épuration étaient fermées et les poissons sont revenus. Quand l’activité industrielle a repris, une masse importante d’eau polluée a été rejetée d’un coup et le vent l’a amené vers le port. Cette charge organique a fait mourir les poissons. On pense que, vu que la mer était moins polluée, les poissons étaient rassurés. À Gabès (au sud de Sayada), c’était la même chose.

Dans cette vidéo fournie par notre Observateur, on entend un pécheur s’exclamer "on dit qu'à Sayada il n'y a pas de poisson. Nous voilà à Sayada et pourtant…(il y a plein de poissons)"

Ils disent que c’est à cause de la chaleur et de l’eau stagnante. Mais il faisait 19 degrés ce jour-là et il y avait du vent. Pourquoi ils ne font pas d’analyse plus poussée ?

Avant on se baignant dans cette baie, on marchait entre les poissons. En 1997, je me levais à l’aurore pour aller ramasser les poulpes. Aujourd’hui, il y a seulement des algues avec des odeurs insupportables. Quand on se baigne, on a la peau qui gratte.



Pendant les manifestations, des enfants réclamaient le droit de se baigner dans la mer. Même pour les pêcheurs, il n’y a plus de poisson. Pour enrichir l’industrie, on détruit la côte. Certains médecins nous disent qu’on a le taux de cancer le plus élevé de la région. Nos pêcheurs développent des maladies de la peau.

Courrier adressé par dix maires de la baie de Monastir au gouvernement tunisien pour demander la réhabilitation et l'agrandissement des stations d'épuration, promises depuis des années.

Ce jeune homme dessine un requin sur un mur pour dénoncer la pollution de la côte.

Pour les habitants de Sayada, la mort des poissons est directement reliée à la reprise de l’activité des stations d’épuration, comme l’explique Mejdi Jeguirim, enseignant-chercheur en biomasse à l’Université de Haute-Alsace rentré à Sayada au début du confinement en Tunisie, le 22 mars.Une équipe d’analystes de l’Institut des Sciences et des Technologies de la Mer de Tunisie venue observer ce phénomène a mis en cause la chaleur et le manque d’oxygène pour expliquer la mort de ces poissons. Une raison déjà évoquée en 2018 par le gouvernorat de Gabès, une ville à 300 kilomètres au sud de Sayada, où des centaines poissons morts s’étaient déjà échoués. Les habitants mettaient alors en cause un complexe du Groupe chimique tunisien (GCT) installé à proximité de Gabès, qui produit et traite le phosphate naturel pour le transformer en engrais chimique. L’usine déversait 6000 tonnes de résidus par jour dans la mer, selon une enquête d'Amnesty International. Pour Mejdi Jeguirim, cette explication est peu plausible :En plus de la pollution provoquée par les stations d’épuration, Mejdi Jeguirim affirme que certaines usines n’envoient même pas leurs eaux usées à ces stations, par souci d’économie. .Les habitants de la baie de Monastir ont manifesté à de nombreuses reprises au cours des dernières années contre la pollution de l’eau. En 2014, ils regrettaient déjà que les choses n’avancent pas. Selon un rapport datant de 2015 de l’AITEC ( Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs), de nombreuses personnes sont en effet atteintes de cancer et de maladies de peau, mais les médecins refusent de délivrer des certificats établissant un lien entre ces maladies et la pollution de la baie.Pour tenter de faire bouger les choses, dix maires de la baie de Monastir ont adressé un courrier au gouvernement tunisien mardi 2 mai, afin de demander une nouvelle fois des mesures pour arrêter la pollution de la baie. En 2016, l’ONAS avait promis de réhabiliter et d’étendre la station d’épuration de Sayada, mais les habitants affirment que les travaux n’ont jamais eu lieu. La rédaction des Observateurs de France 24 a essayé de contacter l’ONAS, sans réponse.