À quoi est due cette pénurie d’essence ?

Files d'attente kilométriques aux stations-services

#20May Estación de servicio de la Av. Andrés Bello, Caracas. pic.twitter.com/8xvyYQCaAY Robert Lobo (@Lobo21Jose) May 20, 2020

"20 mai : station-service de l’avenue Andrés Bello, Caracas."





Les pénuries d’essence ne sont pas nouvelles au Venezuela, mais le problème a empiré ces derniers mois. Depuis la mi-mars, et la mise en place du confinement pour lutter contre le Covid-19, la capitale Caracas est aussi touchée, alors qu’elle avait été largement épargnée auparavant.Cette situation peut surprendre, puisque le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole connues au monde. Problème : le pays ne produit plus que 622 000 barils par jour, soit un cinquième de son volume d'il y a dix ans, selon l’OPEP. La faute à la détérioration de ses infrastructures pétrolières, du fait du manque d’investissement et de la corruption. De plus, les raffineries du pays n’arrivent plus qu’à traiter 100 000 barils par jour , contre plus d’un million auparavant, notamment en raison de la fermeture successive de plusieurs sites.Résultat : la consommation d’essence du Venezuela est bien supérieure à sa capacité de production, ce qui l'oblige à importer du combustible. Ceci n’est pas nouveau, mais il est de plus en plus difficile pour le pays d’acheter de l’essence à l’étranger, du fait des sanctions américaines. Sans compter que l’État est à court de liquidités, en raison du niveau historiquement bas du cours du pétrole, et de la grave crise économique qu’il traverse depuis quelques années.Récemment, le gouvernement a donc imposé un plan de rationnement, et l’immense majorité des stations-services ont fermé dans le pays. Pour s’approvisionner en carburant, les habitants doivent se rendre dans les rares stations-services restées ouvertes, et faire la queue, parfois sur plusieurs kilomètres.