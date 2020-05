"Le coronavirus se superpose avec une épidémie de dengue"



Nos actions se concentrent dans le sud de Mayotte. Chaque fois, nous prenons contact avec les référents locaux des villages et quartiers pour savoir qui sont les personnes se trouvant le plus dans le besoin et pour faire passer au mieux les messages de prévention.





Au début de la crise, certains messages ne sont en effet pas bien passés, notamment dans les quartiers où on ne parle pas bien français. Maintenant c'est mieux, notamment grâce au déploiement des associations et des CCAS (centres communaux d'action sociale). Il y a encore des personnes qui banalisent la maladie parce qu'elle se superpose avec une épidémie de dengue : cela fait parfois dire à certains qu'il n'y a pas de coronavirus mais seulement la dengue. Nous, on essaie de leur dire qu'il y a les deux, et qu'il faut respecter les mesures barrières.



Nous sommes allés dans des quartiers dits difficiles, qui sont déjà difficiles d'accès, sans électricité, sans eau potable. Les quartiers de ce qu’on appelle "les invisibles". La crise sanitaire du Covid-19 est venue aggraver leurs difficultés. Certains des habitants de ces quartiers ne sont pas connus de l’État, ne perçoivent ni de prestation sociale, ni d’aide. Nous sommes intervenus sans distinction : auprès de familles seules, isolées, peu importe qu’elles soient en situation régulière ou irrégulière.