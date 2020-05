La rédaction des Observateurs de France 24 a pu parler avec Emmanuel (son prénom a été changé pour préserver son identité), un Nigérian de 28 ans vivant dans le camp depuis début mai. Arrivé à Chypre en mars 2019, il a d’abord été emmené au camp de Pournara pendant 72 heures, avant de vivre dans un appartement à Nicosie, la capitale. Il a ensuite vécu dans une colocation à Ayia Napa dans le but de trouver un emploi saisonnier. C’est dans cet appartement qu’il a reçu la visite de la police et des services sociaux le 4 mai.

Ils nous ont dit qu’on avait deux options : aller au camp de Pournara, où on serait en quarantaine pour deux semaines, ou bien rentrer chez nous. Ceux qui choisiraient de rentrer chez eux bénéficieraient de 750 euros. Certains d’entre nous ont opté pour cette option. J’ai quant à moi décidé d’obéir au gouvernement et d’aller dans le camp.

Ils nous ont fait signer un document précisant que nous donnions notre autorisation pour venir dans ce camp. Aujourd’hui, ils utilisent cette autorisation contre nous. Plus nous obéissons, plus ils utilisent ça contre nous. Et si nous refusons, ils disent que nous sommes des migrants violents.

Nous ne recevons plus nos allocations, donc je ne peux pas payer pour l’appartement que j’avais à Nicosie. Je me sens comme prisonnier. Nous sommes séparés en différentes sections, comme si nous étions des criminels.