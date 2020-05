"Opération COVID 19 ce matin... ça y est les premiers masques jetables sont arrivés en Méditerranée !", s'exclame l'association "Opération Mer Propre" sur Facebook en publicant les photos des masques et gants retrouvés au fond de la mer samedi 23 mai.

Sur les premières photos, publiées le 23 mai, on voit des masques chirurgicaux et des gants en latex gisant au fond de la mer. En deux heures, l’association "Opération Mer Propre", qui fait de la prévention contre les déchets marins, indique avoir amassé quatre masques et dix gants. Cette publication a provoqué l’indignation : elle a été partagée plus de 7000 fois sur Facebook.Le même jour, l’association relaie une vidéo de Laurent Lombard, co-fondateur et apnéiste de l’association "Opération Mer Propre". Dans cette vidéo, Laurent Lombard filme une plongée dans la Méditerranée. En 2 minutes 20, il ramasse une dizaine de gants en latex et presque autant de masques. La vidéo est accompagnée de cette légende : "Ça vous dit cet été de vous baigner avec le COVID-19...? (....) On les attendait ils sont arrivés mais pas au bon endroit... les premiers masques jetables ont fait leur apparition en Méditerranée...!". Elle a été vue plus de 160 000 fois.Sur Facebook,les internautes se sont indignés.